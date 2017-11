Vítkovice mají na víc, tvrdí Vasiljev , host z Olomouce

A pomohl hru mužstva oživit. Z minulých čtyř utkání tři vyhrálo a zvedlo se.

Jak jste přijal odchod ze Slovácka záhy po tom, co jste tam přestoupil?

Ve Slovácku jsem si sice vybojoval prvoligovou smlouvu, ale věděl jsem, že dostat se do sestavy nebude snadné, protože v klubu jsou šikovní mladí hráči. Ve Vítkovicích mám možnost pravidelně hrát druhou ligu, takže jsem nad jejich nabídkou neváhal.

Neobáváte se, že budete bojovat jen o záchranu?

Byl bych rád, kdybychom starosti s udržením neměli. Když jsem přišel, tak i přes prohry byla atmosféra v kabině dobrá, tvrdě jsme trénovali a na všech byla vidět chuť odrazit se k lepším výsledkům. Bylo znát, že tým má na víc, což se nyní potvrzuje. Pro mě je důležité, abych nastupoval pravidelně, hrál dobře a podílel se na gólech. Jen tak se budu moci v budoucnu prosadit i v první lize.

Jak vůbec Vítkovice jako klub vnímáte?

Informace jsem dostal od Jirky Texla (olomoucký fotbalista, který v klubu hostoval – pozn. red.), který tady hrával a s nímž se znám. Je tady krásný stadion, zázemí, troufám si říct nejlepší ve druhé lize. Vítkovice na mě působí velmi dobře.

Co jim ale chybí, aby hrály výše?

Zpočátku sezony to byly góly a možná i větší kreativita směrem dopředu. To se už dost zlepšilo. Snažíme se hrát ze zabezpečené obrany, ale zároveň hrozit dopředu. Po třech výhrách, kdy jsme dali osm gólů, jsme se sice s Hradcem Králové (0:2) střelecky neprosadili, ale šance jsme měli, trefili jsme břevno.

Po svém příchodu koncem srpna jste už zažil tři trenéry. Co tomu říkáte?

Nic podobného jsem ve fotbale nezažil. Je to zajímavé. Poznávám nové trenéry, každý má jiný pohled, jiné tréninky. Od každého se snažím vzít si to nejlepší, každý trenér vám něco přinese.

Nastupujete na kraji zálohy. Můžete hrát zleva i zprava. Kopete tedy dobře oběma nohama?

Moje silnější noha je pravá, ale slušně, aspoň si to myslím, umím kopat i levou. Doufám, že našim útočníkům ještě na nějaký gól přihraju. Vpředu máme schopné hráče, a tak věřím, že to budou i nadále předvádět v zápasech.

Teď vás čeká Opava. Jak bude těžké utkání zvládnout, když je to ještě silnější soupeř, než byl Hradec Králové?

Opava je silná, ale my se nebojíme. Přijede s tím, že musí vyhrát. Je v menší krizi, protože se jí teď nepodařilo vyhrát všechny zápasy. Od nás nikdo v tom zápase nic nečeká. Můžeme jen překvapit a doufat, že se nám to podaří.