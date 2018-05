Vítkovice čeká v Ústí duel o všechno. Věří, že se rozhodne jen na hřišti

Slezský FC Opava, který v pátek od 17.00 hostí už sestupující Frýdek-Místek, potřebuje také zvítězit, aby uhájil prvenství v soutěži. Třinec od 17.00 přivítá Varnsdorf av případě výhry má naději dostat se na třetí příčku.

„My víme, o co jde. Do Ústí jedeme na dva dny. Uvidíme. Budeme bojovat a snad to zvládneme. Ale je to fotbal,“ prohlásil Vladimír Mišinský.

Jak vidí šanci na úspěch?„Ústí je před námi o tři body. Doma jsme s nimi remizovali, takže to bude řežba, boj o každý balon, o každý metr. Budou rozhodovat maličkosti. Doufám, že rozhodne jeden gól a že ho dáme my.“

Ludevít Grmela

Vítkovický kouč Ludevít Grmela tvrdí, že pro mužstvo zítřejší duel nebude nijak mimořádný. „My si celé jaro říkáme, že musíme, chceme a ty řeči kolem dokola. Takže hráči už nejsou z takového zápasu překvapení,“ podotkl trenér. „Hlavně ať se to odehraje, jak má.“

Myslel tím trenér Grmela, aby výsledek neovlivnily rozličné zákulisní vlivy? „To jsem neřekl,“ usmál se. „Ale ať je to krásný fotbal pro lidi a ať z toho všichni máme zážitek.“

Rovněž Vladimír Mišinský doufá, že si to obě mužstva rozdají čistě na hřišti. „Máme třicet bodů. Přitom jsem si myslel, že na záchranu jich postačí jednatřicet. Ale ne, potřebujeme jich třicet tři...,“ dodal Mišinský.