„V horší pozici než loni být nemůžeme, tvrdí vítkovický Mikula

Připomněl, že před rokem měl tým po podzimu pouhých sedm bodů, a přesto se zachránil.

Nyní jich má třináct.

„O záchranu hraje více mužstev. Hodně bude záležet i na startu jara, jak se týmy vyrovnají s přechodem z umělé trávy na přírodní,“ podotkl Mikula.

Nemůže vám ublížit, že jste se loni zachránili, byť jste byli beznadějně poslední? Že si teď řeknete, že na tom nejste tak špatně?

Ne, to vůbec. Je tady jiný trenér a ani hráčů, co to loni zažili, tu už moc nezbylo. Nikdo z nás by nějaké polevení nedopustil.

V areálu městského stadionu nemáte tréninkové hřiště s přírodní trávou. Nechybí vám?

Máme ho v Hrabůvce. Je to kousek a je to velká pomoc. Ale co se bavím s klukama z jiných týmů, tak málokterý druholigový klub má výrazně lepší zázemí. Také mají sotva jedno hřiště a jezdí i po okolních vesnicích. Lépe jsou na tom celky, co hrají o postup, Opava, Budějovice, které mají i další tréninkové plochy, což jim pomáhá. Ale taková je realita. Nebral bych to jako nedostatek.

Jaká je vůbec síla vašeho mužstva?

V létě jsem věřil, že budeme sehranější, když většina mužstva zůstala. To se nepotvrdilo. V zimě odešli další kluci, ale věřím, že nám pomůžou nové posily. David Pašek, Tomáš Okleštěk, Libor Žondra už něco odehráli nejen ve druhé, ale i první lize. Na tréninku je kvalita vidět. Teď jde o to, abychom si sedli na hřišti i v mistrácích. Tam se síla ukáže.

Na podzim jste měli problémy s koncovkou. Můžete odhadnout, zda to na jaře bude lepší?

Je vidět, že trenér Grmela chce hrát ofenzivnější fotbal. A také ti, co teď přišli, jsou hráči více do útoku. Žondra to potvrzoval ve druhé lize, Pašek také. A Okleštěk umí připravit šance.