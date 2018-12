Lavička skončil u jedenadvacítky, k ní jde Krejčí. Sionko manažerem áčka

Fotbal

Zvětšit fotografii Vítězslav Lavička coby trenér české jedenadvacítky | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 15:07

Fotbalová reprezentace do 21 let má nového trenéra. Vítězslava Lavičku po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2019 střídá Karel Krejčí, dosavadní kouč dvacítky. Od jedenadvacítky odchází i manažer Libor Sionko, který na stejnou pozici povýšil do áčka.

Uznávaný kouč Lavička končí u národního mužstva do 21 let po třech a půl letech a dvou kvalifikačních cyklech. V prvním byl s týmem úspěšný, když přes favorizovanou Belgii postoupil na Euro 2017. V Polsku pak tým porazil Itálii, ale rozhodující duel ve skupině o postup do semifinále s Dánskem prohrál. Druhý cyklus už Česku nevyšel, trápilo se i s papírově slabšími týmy a v konkurenci Chorvatska s Řeckem už dvě kola před koncem ztratilo i teoretickou naději. Už v té době se spekulovalo, že Lavička po odehrání kvalifikace u týmu nezůstane. Posledního prosince mu končila smlouva, kterou vedení asociace neprodlouží. Oficiálně se stalo až nyní. „Děkuji za příležitost. Pochopitelně lépe budu vzpomínat na první cyklus. V druhé kvalifikaci jsme doplatili na několik vážných zranění klíčových hráčů, výrazné osobnosti Schick a Jankto, které by patřily do jednadvacítky, už dorostly do áčka a na Chorvatsko a Řecko jsme nestačili,“ řekl Lavička. „Víťa Lavička je nejen skvělý trenér, ale hlavně morálně úžasný člověk. Chci mu tak poděkovat za všechno co ve své funkci od léta 2015 udělal i za to, jakou pozitivní náladu přinášel na půdu asociace,“ prohlásil předseda asociace Martin Malík. „Zároveň mu přeju mnoho úspěchů v jeho další trenérské kariéře.“ Lavička a Sparta? Stane se počtvrté trenérem klubu, v kterém působil i jako hráč? Momentálně tato varianta ve hře není, sportovní ředitel a současný kouč Zdeněk Ščasný povede tým do konce podzimní části, pak se vedení bude rozmýšlet co dál. „Práce u reprezentačního výběru je jiná než v klubu a jsem rád, že jsem mohl tuto zkušenost zažít. Rád budu vzpomínat na realizační tým, kterému bych chtěl poděkovat za profesionální a lidský přístup,“ poznamenal Lavička. Jeho nejbližší spolupracovník Libor Sionko nastupuje na uvolněnou pozici v reprezentačním áčku. Manažerská funkce nebyla obsazená od září, kdy u áčka skončili trenér Karel Jarolím a manažer Jaromír Šeterle. Bývalý reprezentační záložník tak nastupuje k realizačnímu týmu trenéra Jaroslava Šilhavého. „Libor prokázal, že se v dané problematice výborně orientuje a odvedl u jedenadvacítky kus dobré práce. Je to respektovaná osobnost s velkou hráčskou minulostí. U jednadvacítky zatím tento post necháme neobsazený,“ uvedl Malík. Krejčí se posunul výš i se „svými“ hráči K jedenadvacítce jde jako trenér Karel Krejčí, který dosud vedl národní mužstvo do dvaceti let, které však nehraje soutěžní utkání. Na jeho pozici k dvacítce se posune Jiří Žilák od plzeňského dorostu. „Vážím si této nabídky, jednadvacítka se v naší fotbalové historii postarala o řadu výrazných úspěchů a mým přáním je, abychom se na tento odkaz pokusili navázat. Jsem rád, že můžu pokračovat v započaté práci a dál budu mít pod rukama kluky, s nimiž to ve dvacítce v soutěži Elite Tournament táhneme už rok a půl. Tým má potenciál a vnitřní sílu, aby byl úspěšný i v další kategorii U21,“ zdůraznil nový kouč. Krejčí býval asistentem Pavla Vrby v jeho první plzeňské éře. V prosinci 2013 ho následoval k národnímu mužstvu. V srpnu 2015 převzal Plzeň a funkci u reprezentaci si ponechal. Jako hlavní plzeňský kouč v květnu 2016 slavil titul a následně s Vrbou absolvoval i Euro. Po něm skončil v Plzni i u národního mužstva, protože Vrba odešel do Machačkaly. Krejčí poté dostal šanci u dvacítky. „Jmenování Karla Krejčího trenérem reprezentační jedenadvacítky jednoznačně dává logiku vzhledem k jeho předchozímu působení u dvacítky, s níž odehrál velmi dobré zápasy proti špičkovým soupeřům,“ řekl Malík. Kvalifikace se losuje 11. prosince.