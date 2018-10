Sedneme si s vedením, říká Lavička. Zůstane koučem jedenadvacítky?

Jaká je současná mladá generace?

Šikovné hráče pořád máme a dorůstají. Ale když jsme se dneska s týmem loučil, jedno z poselství, které směřovalo k hráčům, bylo, aby na sobě dál pracovali. Aby k sobě byli náročnější. Protože sami poznali, že v téhle mezinárodní konfrontaci jsou kluci, kteří jsou dál. V týmech jako Chorvatsko, Řecko. Ale i v Česku pořád talenty rostou.

A střelci?

Spokojený jsem s minulým kvalifikačním cyklem, Patrik Schick střílel jak z partesu. A byl jedním z důležitých hráčů. Aleš Čermák z pozice ofenzivního záložníka také. Současný tým se s tím až tak nepopasoval, bojoval s tím. Ale i v mladších ročnících jsou kluci, kteří se můžou střelecky prosazovat. Vím, jací hráči dorůstají, velice úzce spolupracujeme s kolegy, co vedou mladší reprezentace. Ať už dvacítku Karel Krejčí, devatenáctku Honza Suchopárek nebo osmnáctku Luboš Kozel. Mám přehled o hráčích. A máme kluky, kteří už nakoukli do zahraničí. Můžou být docela solidním příslibem pro český fotbal.

Zůstanete u reprezentace do 21 let? Smlouva vám končí.

Jasno mám. Ale nechci to řešit po zápase, je příliš brzy. Teprve nyní bude správný čas sednout si s vedením FAČR a všechno si vyhodnotit.

A jaké je hodnocení kvalifikace? Česko skončilo ve skupině třetí bez postupu za Chorvatskem a Řeckem.

Jsem si vědom, že kvalifikace dopadla neúspěšně. Zapříčinily to i určité objektivní faktory. Jak už jsem zmiňoval, bojovali jsme s tím, že tohle mužstvo má problém střílet góly. Bohužel máme typologicky jiné hráče, než jsme měli v minulém cyklu Schicky, Čermáky a podobné kluky. Tenhle tým nedokázal soupeře zlomit, i když měl dobré pasáže hry. Jenže jsme to nedokázali přetavit v góly. Soupeř pak cítí šanci a je tam pořád určitá nejistota.

Další faktory neúspěchu jsou jaké?

Že od prvního zápasu nás provázela vážná zranění klíčových anebo nosných hráčů, tedy Jakuba Šurala, Václava Černého, Ondřeje Mihálika nebo Karla Knejzlíka. To mělo vliv na další průběh kvalifikace. Pak samozřejmě, že Patrik Schick a Jakub Jankto se etablovali v áčku. Věkem spadali ještě do jednadvacítky, ale dostali se o patro výš. Tím nechci omlouvat náš neúspěch, to je jen holý fakt a konstatování. A je potřeba férově říct, že Chorvatsko a Řecko byly kvalitou trošku dál než my.

Jaké osobnosti mužstvo táhly?

Byla osa hráčů, kteří si to zkusili už minulou kvalifikaci jako Laco Takács, Michal Sáček, Vašek Černý v úvodu, než vypadl. Jindra Staněk v brance patří k lídrům a má silnou autoritu v kabině. A Matěj Pulkrab ze Sparty byl taky tahounem. Tedy kluci, kteří mají za sebou nějaké zkušenosti z ligových klubů. Pokud pravidelně nehrají, bylo to vidět. V mezinárodní konfrontaci je znát, když jim chybí zápasová kondice a vyhranost.