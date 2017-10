Reklama na Slavii: kombinace na jeden dotek a parádní gól favoritovi

Danny to zkušeně uklidil, chválí Frydrych Bez jeho pohotové narážečky na rozeběhnutého Sýkoru by krásný gól slávistů ve Villarrealu nepadl. Ale Michal Frydrych byl i u dalších klíčových momentů; těch dobrých i těch zlých. Před přestávkou se marně snažil zabránit Baccovi ve vyrovnání. Ve druhé půli naopak pomohl udržet remízu, když odpálil míč mířící do prázdné branky. Mezitím si stačil změnit roli. Z pravého obránce o přestávce přešel na stopera, kde zaskakoval za zraněného Deliho. "Mám za úkol hru roztáhnout do lajny, ať máme větší prostor na kombinaci," rozpovídal se o chvilkách, které předcházely Dannyho gólu. "Všiml jsem si Honzy Sýkory v náběhu a viděl mezi bránícími hráči mezeru, tak jsem to zkusil z prvního dotyku." Akce nabrala na rychlosti. "A Danny to zkušeně uklidil," doplní Frydrych. Slavia vedla 2:0 a on věřil, že by mohl zápas skončit překvapením. "Škoda, že jsme dostali celkem laciný gól na 2:1. Nepohlídali jsme náběh s přihrávkou z poloviny hřiště. A druhý gól přišel po souhře nešťastných náhod. Kuba Jugas o kousek nedosáhl na míč, já jsem přes něj pořádně neviděl a už to bylo. Bacca si to hned prvním dotykem připravil a už bylo těžké ho bránit." Do druhé půle nenastoupil stoper Simon Deli. Náhradníka kouč nevybral z lavičky, ale pověřil Frydrycha. Z pravého beka ho přesunul na stopera. Ofenzivní úkoly odpadly, zato mu přibylo spousta odpovědnosti. "Hrál jsem tam už v závěru zápasu v Karviné a předtím i ve Zlíně, takže jsem věděl, do čeho jdu." Musel si zvykat na jiné prostory, posouvání, domlouvání. "Mohlo to být trochu lepší, ale nedostali jsme už žádný gól," oddechl si. Nejvážnější situaci řešili už pět minut po přestávce, kdy na brankové čáře zaskakovali z gólmana Jana Laštůvku. "Honza vyrážel prudký centr ze strany, tak jsme se rovnou přesunovali za jeho záda." Dobře udělali, protože Fornals vyražený míč okamžitě vracel do branky. Gól odvrátil Jugas, ale míč vrátil zpět k původnímu střelci. "Viděl jsem, že mu to jde na hlavu, a tak jsem věděl, že musím zůstat v bráně. Naštěstí mě to trefilo na prsa, a pak jsem to odkopl," konstatoval Frydrych. Pomoci chtěl i Jugas, který se snažil hlavičkovat. A Frydrych svým odkopem málem vzal i kamarádovu hlavu. "Jsme oba takoví obranáři. Gól nechceme dostat za žádnou cenu, uděláme všechno proto, abychom tomu zabránili."