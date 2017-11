Žluté dějiny píší Jihoameričané. Teď je na tahu Kolumbijec Bacca

Hráči z latinskoamerických zemí byli ve Villarrealu vždy vítanými pomocníky. Se jmény Riquelme, Forlán či Sorín jsou spojeny největší úspěchy klubu. V létě byl do role jejich pokračovatele pasován kolumbijský útočník Carlos Bacca. Dvojnásobný vítěz Evropské ligy přišel jako velká posila z AC Milán a po volnějším začátku už ukazuje svoji sílu. Slavia to poznala před 14 dny ve Španělsku, a teď se pečlivě chystá, aby autora vyrovnávacího gólu na 2:2 ubránila ve večerní odvetě.

Villarrealu se přezdívá Žlutá ponorka. Kvůli barvě dresů, ale také kvůli charakteru. Malý klub se nemůže dlouhodobě rovnat bohatým sokům, ale občas se vynoří z hlubin a vystřílí si úspěch.

Sedmdesát let plul pod prvoligovou hladinou, než v roce 1998 poprvé postoupil do La Ligy. Přes Intertoto Cup, kde vyřadil i Brno, se v roce 2003 probojoval do Poháru UEFA. A jako nováček došel až do semifinále!

Opory týmu? Skvělý technik Juan Riquelme z Argentiny nahrával na góly brazilskému střelci Sonny Andersonovi, obranu drželi argentinští stopeři Fabricio Coloccini a Rodolfo Arruabarrena.

Začala se rodit silná latinskoamerická tradice.

„Ve Villarrealu jsem byl opravdu šťastný,“ vzpomínal Riquelme na letošním setkání v Buenos Aires. Ve žlutém dresu rozkvetl po nevydařeném angažmá v Barceloně. Velká očekávání ve slavném klubu nesplnil a brzy byl odstaven, ale v klidnějším prostředí provinčního týmu se mu dařilo. „Odehrál jsem tu spoustu skvělých zápasů s vynikajícími spoluhráči.“

Slova chvály vyprávěl směrem k Juanu Pablovi Sorínovi, ke svému dlouholetému spoluhráči, a teď i moderátorovi večírku. Bývalý kapitán reprezentace pracuje jako televizní komentátor, a tak z něj v létě udělali průvodce argentinským setkáním.

Riquelmeho zlomila zahozená penalta

A když se sejde Riquelme se Sorínem, je jasné, že se řeč stočí k semifinále Ligy mistrů.

Vzpomínáte? Villarreal byl v sezoně 2005-06 dokonalou senzací. Ze skupiny nepustil dál Manchester United, vyřadil Glasgow Rangers, Inter Milán a o finále hrál s Arsenalem.

Po prohře 0:1 v Londýně poslal chilský trenér Manuel Pellegrini do odvety osm hráčů z Latinské Ameriky. Jeho tým byl lepší, ale neproměňoval šance. A když v 90. minutě Riquelme nedal penaltu, bylo po naději.

BOD ZLOMU. V tuhle chvíli skončila slavná éra Juana Riquelmeho ve Villarrealu. Brankář Jens Lehmann vyráží pokutový kop v semifinále Ligy mistrů.

„Vše špatné je zapomenuto, zůstávají jen krásné vzpomínky,“ tvrdí dnes. Před 11 lety jej však selhání při penaltě zlomilo. Uzavřel se do sebe, rozkmotřil s vedením klubu a uvadal i herně. O vánocích se rozloučil a odešel domů do Boca Juniors.

O půl roku déle než Riquelme zůstal další slavný Jihoameričan, uruguayský útočník Diego Forlán. Také on si přišel spravit sebevědomí po trpkém konci ve slavnějším klubu. V roce 2004 se stal přebytečným v Manchesteru United, kde si místo něj pořídili Wayna Rooneyho.

Blonďatý Jihoameričan zamířil do Villarrealu, aby se zde odrazil k dalším vrcholům kariéry. V prvním roce byl nejlepším střelcem španělské ligy, ve druhém si zahrál semifinále Ligy mistrů a ve třetím vybojoval lukrativní přestup do bohatšího Atlétika Madrid, kde na něj čekaly další tituly a úspěchy.

KRÁL STŘELCŮ. V sezoně 2004-2005 se Diego Forlán stal s 25 góly králem střelců španělské ligy. Za tři roky ve Villerrealu dal v 121 soutěžnáích zápasech 58 gólů.

Žlutá ponorka mezitím dál plula bouřlivým fotbalovým oceánem. Na sezonu 2012-13 se zanořila do druhé ligy, aby si hned po návratu vybojovala postup do Evropské ligy. Pak v následujícím ročníku stihla přejít přes Plzeň i Spartu a probojovat se až do evropského semifinále.

U výher ani u porážek nechyběli Jihoameričané. Opory týmu i bezejmenní elévové, krátkodobí hosté i stálice. Kolumbijec Cristián Zapata zde po odchodu z Udine restartoval kariéru a po roce šel do AC Milán. Na stejnou adresu letos zamířil i Mateo Musacchio, jenže ten byl ve Villarrealu osm let, začínal v B-týmu, vypracoval se do argentinské reprezentace a přestupoval za 18 milionů eur.

Další zajímavý příběh píše 33letý brankář Mariano Barbosa, který stál v brance v památných semifinálových soubojích s Arsenalem v roce 2006, pak během osmi let sedmkrát změnil dres, aby se znovu vrátil do klubu, kde je legendou.

Co však dlouho schází, to je kanonýr se stabilní formou, který by se dokázal rovnat s hvězdami Realu, Barcelony, Atlétika či Sevilly. Posledním superstřelcem byl Diego Forlán, na dalšího se čeká.

S velkými předchůdci byl v létě srovnáván kolumbijský útočník Carlos Bacca, host z AC Milán. V úvodu sezony ho zastínil Afričan Cédric Bakambu, ale nedávná trefa proti Slavii jej vrátila do hry. Kolumbijská hvězda je teď na tahu a tradice mu velí, aby pozvedl sebe i klub.

Tradice úspěšných restartů i tradice jihoamerických pomocníků.