Kouč Vrba: Myslím si, že kádr je směrem dovnitř uzavřený, ven ne

Kouč Vrba o posilách Luděk Pernica. „Má obrovské zkušenosti, byl to hodně důležitý hráč Jablonce. My chceme po stoperech, aby bylo tvořiví a to on splňuje. Dokáže rozehrát balon, zapojit se do mezihry. A to nám v jarní části ligy trošku chybělo.“ Roman Procházka. „My máme střední záložníky spíš tvořivé, ofenzivnější. Typologicky jsou to spíš hráči menších postav. Chtěli jsme někoho, kdo by zpevnil střed pole. Hlavně v Lize mistrů nás čekají zápasy, v nichž budeme muset být v defenzivě přesnější.“ Ubong Ekpai. „I kvůli zranění jsme na jaře nebyli tak ofenzivní po lajnách. Zaujal nás v lize, snad zvýší kvalitu směrem dopředu. Umí se prosadit jeden na jednoho.“ Dominik Janošek. „To je spíš investice do budoucna. Je to perspektivní hráč, kterého chceme mít pojištěného.“ Jaroslav Navrátil. „Je to lajnový ofenzivní hráč. Mělo by být konkurencí pro Zemana, Kopice a Petrželu. Bude s námi minimálně do rakouského soustředění, potom se můžeme bavit co dál.“