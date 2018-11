Plzeň - Real Madrid, český šampion hraje Ligu mistrů proti obhájci

Pro Plzeň je to fotbalový zápas století, jak ho český šampion sám nazval. Zážitek z příjezdu Realu Madrid by mohlo umocnit, pokud by domácí bodovali. Je to nemožné?

ONLINE: Viktoria Plzeň - Real Madrid Utkání sledujeme minutu po minutě

Trenér Pavel Vrba nemůže nasadit útočníka Michael Krmenčíka, který si přetrhl zkřížený vaz v kotníku a týmu bude chybět do konce ročníku.

Real Madrid, vítěz posledních tří ročníků Champions League, dorazil bez tří stabilních obránců Marcela, Varaneho a Carvajala, ale jinak se všemi oporami.