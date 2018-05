Mistři ligy mají první posilu, do Plzně přichází záložník Ekpai

„Plzeň je podle mě nejlepší český klub. Hraje jako rodina, jako jeden tým. To se mi líbí a myslím si, že to je pro mě dobrá volba,“ řekl pro stránky Viktorie po podpisu nového kontraktu.

Ekpai působí v Česku od léta 2016, nastupoval za Liberec a Zlín. V obou týmech si vyzkoušel Evropskou ligu a teď ho čeká mnohem větší výzva - v dresu mistra nejvyšší souteže se může těšit na základní skupinu Champions League.

„Nejlepší obránce v Česku" Co říká Ubong Ekpai o nových spoluhráčích David Limberský

„Podle mě nejlepší obránce v Česku, hraje dobře a chytře a těším se, až s ním budu hrát.“

Jan Kopic

„Mám také rád Kopice, s nímž jsme si naposledy ve Zlíně vyměnili dresy.“

Michael Krmenčík

„Obdivuji ho, protože dává rád góly. Budu dělat vše proto, abych mu na několik dalších přihrál.“

„Budu mít možnost si zahrát poprvé Ligu mistrů, přestupuji totiž do nejlepšího týmu. Věřím jak sobě, tak mužstvu, že na to máme,“ uvedl s tím, že by si přál potkat Real Madrid.

„Chtěl bych ho porazit a přál bych si, aby byl Cristano Ronaldo u toho,“ dodal sebevědomě.

Dvaadvacetileté křídlo z Nigérie odehrálo v uplynulé sezoně za Zlín osmadvacet prvoligových utkání, v nichž vstřelilo sedm gólů a připsalo si čtyři asistence. Během zimního přestupového období ho lákala pražská Slavia, která poslala do Zlína i oficiální nabídku. Z jednání sešlo, přesto Ekpai o půl roku později mění působiště.

„Ubong Ekpai je rychlostním typem fotbalisty, kteří jsou pro dnešní fotbal nesmírně důležití. Navíc má už zkušenosti s evropskými poháry. Jsme proto rádi, že ho můžeme přivítat ve Viktorii. Přeji mu, ať se mu v našem dresu daří,“ dodal plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

Ekpai je první letní posilou Plzně. Ke kádru mistra ligy se připojí i Luděk Pernica, kterého klub koupil v zimě z Jablonce, kde ho nechal během jarní části na hostování. Spekuluje se, že má Viktoria zájem ještě o Roberta Hrubého z Ostravy.