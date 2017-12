V pohárech díky arbitráži. Soupeř Plzně měl kvůli dluhům v Evropě chybět

Přitom mohlo být všechno úplně jinak.

Srbský mistr se totiž v minulé sezoně dostal do vážných finančních problémů a málem kvůli nim přišel o start v evropských pohárech. Dlužil peníze na daních a nesplnil pravidla finančního fair play.

Proto UEFA v lednu rozhodla: Až se dostanete do evropských pohárů, nezúčastníte se jich. Trest však později zrušila Mezinárodní sportovní arbitráž v Lausanne.

Partizan tak mohl do Evropy vyrazit za postupem do vyřazovací fáze, na který čekal třináct let.

„Vím o nich jen to, že mají výborné fanoušky, určitě jedny z nejlepších. Tím jsou proslulí, tak uvidíme, co nás tam čeká,“ uvedl plzeňský obránce Radim Řezník.

Kromě toho, že jsou fanoušci podle některých nejlepší, patří hlavně k těm nejproblémovějších. Říkají si „Hrobaři“ a ani letos nejsou bez škraloupu: kvůli rasismu nemohli na zápasy evropských pohárů proti Videotonu a Dynamu Kyjev.

Když se ale do ochozů v listopadu vrátili, Partizan s jejich podporou v základní skupině porazil jak albánské Skënderbeu Korcë, tak švýcarské Young Boys Bern.

Partizan Bělehrad Vizitka Rok založení: 1945

Klubové barvy: černá a bílá

Největší úspěchy: finalista PMEZ 1966; 27x mistr ligy (v éře Srbska 2008-13, 2015, 2017), 14x vítěz domácího poháru (naposledy 2017)

Stadion: Partizan (kapacita 32.710 diváků)

Trenér: Miroslav Djukič

Současné opory: Vladimir Stojkovič, Saša Ilič, Zoran Tošič, Everton Luiz

„Je dobře, že začínáme venku. Neříkám, že je to nějaká výhoda, ale jsem rád, když si soupeře oťukáme, můžeme uhrát dobrý výsledek a pak to máme doma ve svých rukou,“ řekl Řezník.

Úvodní zápas prvního vyřazovacího kola Evropské ligy se hraje 15. února, odveta o týden později.

„Určitě si nechceme tvořit nějaké alibi tím, že jsme postoupili do jarní fáze. Cítíme, že máme kvalitu a velkou šanci na postup,“ doplnil David Limberský.

Se spoluhráči se znovu střetne se Zoranem Tošičem, který Plzni dal před čtyřmi lety gól v Lize mistrů za CSKA Moskva a dnes patří mezi nejznámější hráče Partizanu.

Stejně jako srbský reprezentační brankář Vladimir Stojkovič či dvojice útočníků se zkušenostmi ze slovenské ligy: Seydouba Soumah a Léandre Tawamba, nejlepší střelec týmu.

„Je jasné, že tam byli i atraktivnější soupeři, ale Partizan je určitě hratelný. Pro postup uděláme všechno,“ slíbil Limberský.