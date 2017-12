Není to známý soupeř jako Celtic, ale je těžký, říká Vrba o Partizanu

„Jak nám Partizan vylosovali, tak mě hned napadlo, že nás čeká soupeř, kterého nemůžeme vůbec podcenit. Fotbal v bývalé Jugoslávii byl vždycky fantastický,“ řekl Vrba pro klubový web.

Kdykoli během svého angažmá v Plzni hrál s týmem základní skupinu evropských pohárů, pokaždé postoupil do jarní fáze.

V únoru ho čeká další výzva. „Nečeká nás tak známý soupeř jako třeba Celtic, ale rozhodně je těžký,“ poznamenal Vrba.

Je pro vás výhodou, že odvetu hrajete doma?

To se teprve ukáže. Kdybychom byli rozehraní, tak možná. Ale pro nás to vlastně budou první zápasy po zimní přestávce. K poháru směřujeme i přípravu, ke konci budeme hrát s těžkými soupeři, abychom byli nachystaní. V poslední době se výhoda doma venku ztrácí, vždyť i my jsme si první příčku ve skupině zajistili výhrou venku.

Co o Partizanu víte?

Určitě budeme vycházet z jeho pohárových zápasů ve skupině. A budeme si zjišťovat jejich pohyb v kádru během zimního přestupního období.

Jaký je to podle vás soupeř? Mohli jste dostat atraktivnější i silnější protivníky.

Takhle rychle po losu kvalitu hodnotit nechci. Ale když kdokoli postoupí ze skupiny, tak to s ním nemůže být jednoduchý zápas. Myslím si, že oni Evropskou ligu berou prestižně. To třeba ta top mužstva mají tendenci ji podceňovat, resp. dávají v ní šanci hráčům širšího kádru. V tom to může být pro nás složitější.