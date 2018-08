Tohle budeme vyprávět vnoučatům. Plzeň se těší na Real i na Schicka

AS Řím, CSKA Moskva a hlavně Real Madrid. To jsou plzeňští soupeři pro Ligu mistrů, odměna za minulou sezonu.

„Věřím, že je zasloužená. Pro nás i pro fanoušky,“ tvrdil obránce Roman Hubník.

„Většina z nás si přála Real. Bude to pro nás i pro celý region velký zápas,“ těší se plzeňský kapitán.

A celá Plzeň s ním!

„Je to pohádka, o které budeme vyprávět naším vnoučatům,“ hlásil hrdě Adolf Šádek, generální manažer Plzně, který slavnostní losování sledoval s majitelem Tomášem Paclíkem přímo v Monaku.

„Real je nejlepší mužstvo, které jsme mohli dostat. Splněný sen,“ zářil záložník Roman Procházka.

Vítěz tří posledních ročníků Ligy mistrů do Plzně přijede na začátku listopadu. Na Santiago Bernabeu, slavném stadionu pro osmdesát tisíc diváků, se Plzeň ukáže ještě v říjnu.

Program zápasů Plzeň - CSKA Moskva

19. září od 21.00 AS Řím - Plzeň

2. října od 21.00 Real Madrid - Plzeň

23. října od 21.00 Plzeň - Real Madrid

7. listopadu od 21.00 CSKA Moskva - Plzeň

27. listopadu od 18.55 Plzeň - AS Řím

12. prosince od 18.55

„Člověk si tam zahraje možná jednou za život. Moc se na to těším a doufám, že si to s klukama užijeme,“ řekl záložník Jan Kopic, který se těší i na souboje s Patrikem Schickem, útočníkem Říma.

Však mu také hned psal.

„S losem můžeme být rozhodně spokojení, i když pro mě tam byly asi i lepší skupiny: třeba ta s Juventusem, Manchesterem a Valencií, ta byla nejatraktivnější,“ přiznal Kopic.

Skupina, do které nakonec Plzeň patří, nápadně připomíná tu zpřed pěti let s Bayernem a Manchesterem City.

Znovu jsou v ní dva evropské megakluby. A pak také CSKA Moskva, soupeř, přes nějž Plzeň naposledy postoupila do jarních pohárových bojů.

Rozhodovalo ve vzájemném utkání ve Štruncových sadech, které Plzeň vyhrála díky gólu Tomáše Wágnera 2:1.

Teď by na tehdejší úspěch ráda navázala.

„Proti CSKA to bude rozhodně velmi zajímavé. Věřím, že máme šanci postoupit do Evropské ligy, určitě pro to uděláme všechno,“ slíbil Procházka.