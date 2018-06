Jsem na celý klub nesmírně hrdý, říká plzeňský manažer Šádek

„Každý z těch pohárů má své kouzlo, svůj příběh. Je až neskutečné, co se Viktorce za poslední roky podařilo a já jsem na celý klub nesmírně hrdý,“ vyznal se Šádek.

Přesto našel na minulé sezoně nedostatky. „Já jsem maximalista, takže ta sezona nám také všem ukázala, že je prostor pro zlepšení ve všech oblastech,“ říkal generální manažer Viktorie. „Teď je na každém z nás, abychom toho využili a dokázali celý klub posunout zase o kus dál. Především s průběhem jara spokojeni stoprocentně být nemůžeme,“ doplnil.

A to i přesto, že na tom zmíněném jaře klub postoupil přes Partizan Bělehrad do osmifinále Evropské ligy a nechybělo mnoho, aby vyřadil i Sporting Lisabon, proti němuž doma vymazal dvoubrankové manko z prvního zápasu v Portugalsku a vypadl až po prodloužení.

„Zápasy se Sportingem, to byla vysoká škola fotbalu. Přál bych všem vidět zázemí tohoto klubu s neskutečnou historií. V kádru jsou mistři Evropy, bývalí hráči Barcelony či Realu… A my jsme byli v odvetě krůček od postupu,“ vyprávěl.

Liga mistrů: Zase budeme mít všichni husí kůži

A teď se může těšit dokonce na základní skupinu Ligy mistrů, jejíž znělka se v září opět rozezní v Doosan Areně. „To budeme mít zase všichni husí kůži. Moc se těším, až se stadion zase převleče do barev Ligy mistrů. Je to odměna pro naše fanoušky, další ze splněných snů,“ zasnil se Šádek.

O tom, koho by si přál za soupeře, nechtěl spekulovat. „Člověk by si neměl moc vybírat. Když vidíte možné složení košů a můžete dostat Real Madrid, Dortmund a Liverpool. Tedy dva finalisty letošního ročníku a Borussii navrch, zní to až hrozivě. Ale na druhou stranu by to bylo extrémně atraktivní. Necháme se překvapit,“ usmál se.

Klub se na soutěž chystá po organizační i sportovní stránce. Už v zimě oznámil příchod stopera Pernici. „A na jaře v dresu Jablonce prokázal, proč jsme jej přivedli,“ pochválil ho Šádek a vyjádřil se ke dvěma letním posilám.

Ubong Moses Ekpai za pozorného dohledu generálního ředitele plzeňského klubu Adolfa Šádka podepisuje smlouvu s účstníkem Ligy mistrů. Nigerijský záložník přestoupil ze Zlína.

„Ubong Ekpai je rychlostním typem fotbalisty, který má zkušenosti s poháry. A Roman Procházka je zkušený borec, který patřil k nejlepším hráčům bulharské ligy. Od všech si slibujeme, že zkvalitní a okysličí náš kádr,“ přeje si Šádek.

Bude to na Ligu mistrů stačit, nebo přijde ještě někdo další?

Moc se těším, až se Doosan Arena v září zase převleče do barev Ligy mistrů.