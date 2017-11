Vrba po výhře: Jsme silnější v útoku. Bylo štěstí, že soupeř nedal šance

Právě v tom byl rozdíl oproti poslednímu utkání ve Švýcarsku. Tam se Luganu dařilo rychlé brejky dotáhnout až ke gólům, v Plzni ne.



„Obě strany se snažily hrát ofenzivní fotbal a my měli štěstí, když se nám za stavu jedna jedna podařilo rychle vstřelit druhou branku. Naopak soupeř své šance nevyužil. Z mého pohledu pak rozhodl třetí gól, po pěkné kombinaci jsme přidali ještě jeden a zápas v klidu dohráli,“ ulevil si plzeňský trenér.

Netrápí vás ale mezery, kterých ve vaší obraně opět nebylo málo?

S tím souhlasím. Určitě jsme ukázali mnohem větší sílu v ofenzivě než v defenzivě. Kdyby soupeř vyrovnal na dva dva, asi by to pro nás bylo mnohem složitější. Na druhou stranu je to dané i tím, že se snažíme hrát aktivně do ofenzivy, že chceme hrát vysoko a pak právě v obraně vznikají taková okénka.

Na rozdíl od zápasu v Luganu jste do základní sestavy nasadil Krmenčíka, který potvrdil skvělou formu. Přitom se před sezonou mluvilo o jeho odchodu, čekal jste od něj tolik gólů?

Co se týká odchodu, to asi víte víc než já, nemám takové informace. Ale bilance je dobrá. Jsem rád, že máme hrotového útočníka, který se prosazuje v zápasech.

Prosadil se i Aleš Čermák, v dresu Plzně poprvé. Jak jste s ním byl spokojený?

Já myslím, že přivést Aleše do mužstva byl dobrý tah a věřím, že nám ještě v dalších zápasech ukáže, že je to mimořádný fotbalista. Nicméně nechci po utkání mluvit o jednotlivcích. Celý tým zahrál dobře, všichni se podíleli na výsledku, který jsme uhráli. Celé mužstvo podalo nadstandardní výkon a já jsem rád, že to tak je.

Navíc jste se v tabulce posunuli na druhou příčku. Postup teď máte ve vlastní moci...

Ale o druhé místo budou hrát ještě tři mužstva. Myslím, že příští kolo může hodně napovědět (Plzeň hraje doma s FCSB).

Předchozí prohru ze Švýcarska jste doma napravili. Ukázala odveta skutečnou sílu obou mužstev?

Nerozumím otázce. Nevím, jakou chcete slyšet odpověď.