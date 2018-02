Plzeň posunula český fotbal na třináctou příčku koeficientu UEFA

Jedenáctá příčka by za rok mohla českému šampionovi přinést přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů za předpokladu, že poslední vítěz soutěže si postup do dalšího ročníku zajistí z vlastní ligy. Rakousko si na jedenáctém místě udrželo odstup díky postupu Salcburku.

Plzeň potřebuje na jaře v pohárech získat o dvě výhry či jednu výhru a dvě remízy více než Salcburk, aby zaútočila na jedenáctou příčku. Proti Partizanu Bělehrad sice uhrála remízu a výhru, ale ze ztráty nic neumazala, jelikož Salcburk hrál se San Sebastianem 2:2 a 2:1 a rovněž postoupil.

Povedlo se však téměř dotáhnout na dvanáctou příčku Švýcarska, které má už jen minimální náskok a ve hře pouze Basilej, kterou čeká odveta osmifinále Ligy mistrů s Manchesterem City. První zápas švýcarský tým prohrál doma 0:4 a jeho postup není pravděpodobný.