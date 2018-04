ZÁPISNÍK: Je to naše věc... Co v Plzni dělají, nemusí nikoho zajímat

dnes 18:58

Pro plzeňské fotbalisty to asi nebylo příjemné pondělí. A příjemné pro ně asi nebudou ani další dny. „Určitě se něco bude dít, ale co, to je věc nás v klubu,“ prohlásil trenér Pavel Vrba po posledním zápase na Bohemians (2:5). Důrazné pohovory, pokuty, ultimáta?