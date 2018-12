Naposledy v Lize mistrů, na jaře dál v Evropě? Plzeň chce po Římu slavit

Nebývá zvykem, aby týmy vynechaly před duelem Ligy mistrů večerní trénink v dějišti zápasu. Fotbalisté AS Řím si raději zatrénovali doma - na slunci a v příjemnějších teplotách.

Viktoria Plzeň - AS Řím středa 18.55, rozhodčí Taylor (Ang.) Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Kovařík - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Kopic - Chorý. AS Řím: Mirante - Santon, Marcano, Juan Jesus, Luca Pellegrini - Cristante, Zaniolo - Kluivert, Pastore, Perotti - Schick.

Do Prahy odletěli odpoledne, pak přesun autobusem do Plzně a v sedm večer tisková konference trenéra Di Franceska a jednoho hráče. Utkání 6. kola Ligy mistrů začíná ve středu v 18.55.

Římané poznali plzeňský stadion před dvěma lety, kdy na něm v Evropské lize remizovali 1:1. Tehdy se oba týmy potkaly na úplném startu pohárového podzimu, zatímco tentokrát ho ve vzájemném duelu uzavřou.

„A byl by obrovský úspěch, kdybychom postoupili do jarní části Evropské ligy,“ myslí si plzeňský trenér Pavel Vrba. „S naším rozpočtem a možnostmi by to byl opravdu mimořádný výkon.“



Plzeň v pohárech na domácím hřišti ještě nikdy nepodlehla italskému soupeři. Remizovala s AS Řím (1:1) i AC Milán (2:2) a porazila Neapol (2:0).

Plzeň se pohárovému jaru přiblížila před dvěma týdny v Moskvě, kde porazila CSKA a přeskočila ho na třetím místě tabulky. Nyní jí stačí, aby v posledním domácím utkání proti AS, který ve skupině skočí druhý, uhrála stejný počet bodů jako CSKA na hřišti Realu Madrid.

„Věříme si. Víme, že CSKA hraje na Realu, kde to pro něj bude hodně složité,“ doplnil stoper Lukáš Hejda. „Samozřejmě, že do toho dáme všechno, určitě bude plný stadion. Je to na nás, máme to ve vlastních rukách a věřím, že nám i fanoušci pomůžou,“ přidal slovenský záložník Roman Procházka.

V prvním utkání Plzeň proti loňskému semifinalistovi nestíhala a v Římě padla jednoznačně 0:5, tři góly dostala od bosenského střelce Edina Džeka, který je aktuálně na marodce. Proto teď v útoku dostává hodně minut jeho český konkurent Patrik Schick.

Juventus, PSG či United. Plzeňskou aukci podpořily velkokluby K unikátní aukci fotbalových dresů, jejíž výtěžek poputuje na podporu a propagaci Nadace pro transplantaci kostní dřeně, se přidávají ostatní evropské velkokluby. „Oslovili jsme je s tím, zda by společně s námi nepodpořili dobrou věc a jsme velmi rádi, že se naše výzva setkala s velkým ohlasem a řada klubů zaslala podepsané dresy jedné ze svých hvězd nebo například rovnou podepsaný celý tým,“ řekl plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

„Moc dalších možností vlastně ani nemám,“ přiznal Schick v nedávném rozhovoru pro italský Sky Sports. „Ale jsem rád, že jsem šanci dostal a cítím se dobře.“

Teď ještě, aby pomohl k lepším výsledkům, protože AS se aktuálně trápí: čtyřikrát po sobě nevyhrál, v italské lize je až osmý...

O víkendu dokonce ztratil dvougólové vedení na hřišti Cagliari. Soupeř na konečných 2:2 vyrovnal hluboko v nastavení a na hřišti měl v tu chvíli o dva vyloučené hráče méně.

To Plzeň relativně snadno zvítězila ve Zlíně a šňůru bez porážky natáhla na pět zápasů.