Plzeň - AS Řím, český mistr se rozloučí s Ligou mistrů, zůstane v pohárech?

Od 18.55 budou Plzeňští ve Štruncových sadech hrát o to, aby se udrželi na třetí příčce tabulky G.

ONLINE: Viktoria Plzeň - AS Řím Utkání sledujeme od 18.55 minutu po minutě.

Výhra nad AS Řím by jim dala absolutní jistotu, ale pomoct může i Real Madrid v souběžně hraném utkání proti CSKA Moskva. Právě ruský tým nesmí získat víc bodů než Plzeň, aby se český šampion posunul do pohárového jara.



Plzeň skončila třetí při obou předchozích účastech v milionové soutěži v letech 2011 a 2013. Poprvé za sebou v tabulce nechala BATE Borisov, podruhé CSKA Moskva, s nímž se o postup pere i letos.

Před domácími fanoušky chtějí fotbalisté Plzně odčinit debakl 0:5, který schytali v posledním evropském vystoupení na vlastním stadionu od Realu Madrid. Stejným výsledkem podlehli i ve druhém kole v Římě.

AS už základní skupinu jen dohrává, před posledním zápasem ví, že skončí druhé a postoupí do osmifinále.