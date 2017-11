Zkuste stavět pyramidu odspodu. Jako Salcburk, radí fotbalový skaut

„Znali jsme prostředí akademie v Salzburgu a v Lipsku a rozhodli jsme se, že by bylo správné udělat nějakou osvětu směrem k trenérům v Česku, kteří by šířili věci směrem do našeho fotbalu,“ vysvětluje Schejbal, hlavní skaut agentury Sport Invest, proč ve středu do Salcburku zamířila početná skupinka z Česka.

„Rezervy rozhodně máme a nejlepší vždycky je učit se od těch nejlepších. Salcburk má v současné chvíli jednu z nejlepších akademií v Evropě, možná i na světě. Oslovili jsme tedy třináct trenérů z jedenácti českých klubů, kde se snaží dobře pracovat s mládeží, a vyrazili do Rakouska.“

V čem jim může tahle exkurze otevřít oči?

Salcburk jasně ví, co dělá a proč to dělá. Z pohledu skauta se mi líbí, že si odmala vybírají hráče, kteří jim zapadají do konceptu. Mají založený herní projev na přepínání, na rychlostních parametrech, jsou nároční i na charakter. Na to se zaměřují už i ve skautingu.

A je to znát: když hrál jejich výběr do 19 let před několika dny na Spartě, vyhrál 4:2 a skóre mohlo být ještě o dost vyšší...

To asi zastírat nikdo nebude, i Erich Brabec, trenér devatenáctky, to pojmenoval. Byl to pro sparťanské kluky pohled do zrcadla, realita. Ale obrovská výhoda Salcburku je, že velká část z nich ještě před osmnáctým rokem odchází do dospělého fotbalu. Hrají za Liefering druhou ligu, taková konfrontace je vždycky znát a taky by našim klukům pomohla. Sparta v podstatě neměla šanci, i když má spoustu šikovných hráčů.

Nevyznělo vám jako skautovi takové srovnání až drsně?

To je docela citlivá otázka. Samozřejmě musíme brát v úvahu, že i když si Salcburk v nejmladších kategoriích stahuje jen hráče z půlhodinové dojezdové vzdálenosti, tak kvalita je pořád obrovská. Akademie je na hranicích s Německem, takže vzorek je i namíchaný s Němci. Ale nemyslím si, že tam jsou hráči sami od sebe šikovnější.

V čem je tedy rozdíl?

Možná se s nimi trochu líp pracuje, ale hlavně jsou vybíraní tak, aby v tom byl systém, aby do sebe všechno zapadalo. U nás je spousta skvělých trenérů, ve spoustě klubů se to dělá dobře, ale ještě nedokážeme mít tréninkový proces v rámci klubů tak jednotný, aby to dalo takový výsledek. Ale proto tu teď naši trenéři byli, aby se nějaké věci naučili a poslali to dál.

Do Salcburku mají blízko talenti z Brna Do akademie fotbalového Salcburku by mohli v příštím roce zamířit i dva Češi: brankář Adam Stejskal a útočník Antonín Svoboda. „Oba jsou z Brna, ročník 2002. Zhruba před rokem a půl byli poprvé skautovaní, zapadají jim do konceptu, který je pro klub důležitý,“ líčí Viktor Schejbal, šéf skaut agentury Sport Invest, která oba hráče zastupuje. „Už v Rakousku byli celkem čtyřikrát, dvakrát i na turnaji, ale mohou přestoupit až v šestnácti - oba jsou narození v březnu. Teď se čeká na vyjádření Brna, pokud bude ochota i z jejich strany, tak by se mělo podařit přestupy dotáhnout.“

Dá se celý koncept přenést do českého prostředí? Vybudovat podobnou akademii, i když asi v o něco skromnějších podmínkách?

Dá se všechno. Zvlášť v současných podmínkách, které mají k dispozici Sparta a Slavia. Je jen potřeba si uvědomit, že finanční prostředky by se měly vkládat do mladých hráčů, budovat pyramidu odspodu. Pak je to také o návaznostech - musí existovat klub, ve kterém se kluci otrkají v dospělém fotbale. A vždycky jde pochopitelně také o trenéry, kteří se hráčům věnují.

Ti jsou v Česku dostatečně kvalitní?

Myslím, že ano. Je tady spousta trenérů, které to zajímá, mají chuť s vědomostmi pracovat. To jsem viděl i na těch, kteří byli tady. Zaujalo je to, odjížděli obohacení o zážitky a doufám, že se budou snažit něco přesunout i do českého tréninkového procesu. I když to nejde komplexně: nemůžou přijet domů a začít najednou všechno dělat zase úplně jinak.

Co by tedy mohli uplatnit?

Byl bych rád, aby si neodvezli jen jedno cvičení, ale aby si všimli jednotnosti všech lidí v klubu. Aby viděli, že jde o systémovou záležitost a je třeba o konceptu přesvědčit nadřízené - ty, kteří rozhodují o tom, jak u nás fotbal bude vypadat. Linie musí být jednotná. Můžete odjet na stáž kamkoli, naučit se nějaké cvičení, ale to vám nezaručí, že se dostanete tam, kam chcete jít.