Videorozhodčí na mistrovství světa? Šéf UEFA se bojí skandálů

„Na mistrovství světa budeme mít sudí, kteří ještě nikdy s videorozhodčím nepracovali. Snad ke skandálům a problémům nedojde,“ řekl Čeferin pro italský deník Gazetta dello Sport.

Slovinský šéf UEFA už dřív oznámil, že s novou technologií nepočítá ani v příští sezoně Ligy mistrů. Negativně se k přijetí videa staví také anglická Premier League. Prozatím.

„Kluby souhlasily s pokračováním testovacího režimu během ročníku 2018/19, aby bylo možné systém dále zdokonalovat. Zejména v informovanosti diváků na stadionu i u televizních obrazovek,“ píše se v oficiálním prohlášení anglické ligy.

„Liga mistrů je jako ferrari nebo porsche. Nemůžete je řídit hned, potřebujete trénovat, testovat v offline režimu. A každý musí pochopit, jak to funguje,“ doplnil Čeferin.

Technologie přitom funguje v řadě evropských soutěží včetně české, kde pomáhá sudím vždy při jednom vybraném zápase z každého kola. Pravidelně videorozhodčí pomáhají například při zápasech italské či německé ligy. Právě v bundeslize byla technologie opět v kurzu na začátku týdne, kdy sudí v utkání Mohuče s Freiburgem správně nařídil pokutový kop až poté, co ukončil první poločas.

„Neznamená to, že video nikdy nebudeme mít nikdy, protože ten proces je nevyhnutelný. Jednoho dne ho zavedeme i v Lize mistrů, ale není kam spěchat,“ tvrdí šéf UEFA.

Kdyby to tak slyšel šéf Juventusu...

Vzpomínáte, jak po odvetě čtvrtfinále na Realu Madrid volal po videu kvůli penaltě v nastaveném čase? Rozhodčí Oliver ji nařídil po souboji Benatii s Vázquezem.

„Ale co by na tom video změnilo? Vůbec nic. Já jsem ten incident viděl asi padesátkrát a pro polovinu lidí to prostě penalta byla a pro druhou polovinu ne,“ prohlásil Čeferin.