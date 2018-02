Videorozhodčí v Lize mistrů? Zatím ne. O světovém šampionátu se rozhodne

Zatím totiž nic není rozhodnuté. FIFA o případném využití technologie na světovém šampionátu rozhodne ve spolupráci s IFAB, pravidlovou komisí, koncem týdne.



„Nejsem proti zavádění technologie, protože i fotbal musí jít dopředu. Ale nikdo neví, jak to funguje v běžném provozu. A to by mohl být problém. Uvidíme, jestli bude a jak si případně povede na jak si povede na šampionátu v Rusku. Až pak rozhodneme,“ řekl Čeferin.

Videorozhodčího v současnosti využívá několik evropských soutěží a jeho zavedení se neobešlo bez komplikací především kvůli nejasnostem, kdy a jak může do utkání zasáhnout.

Podle pravidel může hru ovlivnit pouze při dosažení branky a všem, co tomu předchází včetně ofsajdů. Dále při rozhodnutí o penaltách, červených kartách a při chybné identifikaci hráčů.

Předseda FIFA Gianni Infantino o výhodách videorozhodčího nepochybuje, přestože podle kritiků čekání na verdikt pouze zdržuje a narušuje plynulost hry. „Mnohem víc času než při využití videorozhodčího je vyplýtváno při házení autů nebo zahrávání rohů,“ prohlásil v Bratislavě Infantino.

„Musíme rozhodovat na základě faktů, ne pocitů. A fakta jsou taková, že v tisícovce zápasů, ve kterých byl videorozhodčí testován, stoupla přesnost verdiktů z 93 na 99 procent. Myslím, že je naše povinnost zajistit, aby mistrovství světa neovlivňovaly chyby rozhodčích,“ přidal Infantino.

