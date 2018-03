Od léta bude možnost nasadit videosudího na víc zápasů, říká šéf ligy

Hodně stál o to, aby česká liga byla mezi prvními, které videorozhodčího využijí.

„Díky němu je víc regulérní,“ zdůrazňuje předseda Ligové fotbalové asociace (LFA), která profesionální soutěže v Česku řídí.

Ale někteří hráči, trenéři i fanoušci namítají: když videorozhodčí není na všech zápasech, je to špatně. Souhlasíte?

Samozřejmě by bylo ideální, kdyby byl na všech zápasech, ale absolutně nesouhlasím s tezí, že když videorozhodčí není na všech zápasech, že to narušuje regulérnost soutěže. To může říct jen člověk, který o tom nepřemýšlí v širších souvislostech.

VIDEO: Video ano, ale. Jak hráči hodnotí pražské derby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak to myslíte?

Cílem videa ve fotbale je minimalizovat počet zjevných chyb rozhodčích. I když video budeme mít na osmi zápasech kola, všechny chyby to neodstraní. Asi už neprojdou nafilmované pády ve vápně a góly z metrových ofsajdů, ale nafilmovaný přímý kop ze sedmnácti metrů už videorozhodčí řešit nebude a i z něj může padnout gól. A těch situací může vzniknout víc. A taky je nutné si uvědomit, že i videorozhodčí může udělat chybu a jistě ji bohužel někdy udělá. Ale pokud nám za sezonu v lize padne například dvacet neregulérních branek a video, byť jen v některých zápasech tento počet omylů omezí, tak ta regulérnost se přece zvýší, ne?

Matematicky ano.

V derby video napravilo tři zásadní verdikty, bohužel v Ostravě nebylo, tak tam došlo k chybnému neuznání branky. Ale chce snad někdo tvrdit, že kdyby nebylo video na derby a to utkání by zásadně ovlivnily chyby rozhodčích, tak by celá liga byla víc regulérní? Pokud na utkání video není, tak je to pořád stejné pro oba týmy. To je jeden argument.

A další argument?

Proč podobné emoce nevzbuzovali brankoví sudí, když jsme je měli jen na jednom zápase a na dalších nebyli? Nikdo regulérnost soutěže nezpochybňoval. Naší povinností a cílem je počet chyb maximálním způsobem eliminovat. O výsledku rozhodují chyby hráčů, ne rozhodčích. Když hráč netrefí prázdnou bránu, tak řekneme, že je dřevák. Ale chybu rozhodčích akceptovat neumíme a u nás za ní pořád máme tendenci vidět úmysl.

VIDEO: Je psychicky náročné, když vám seberou gól, shodují se trenéři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Videosudí zatím hlídal čtyři zápasy Slavie, tři zápasy Sparty a například žádný Plzně...

Vychází to z toho, že videorozhodčí může zatím být pouze u zápasů, které vysílá stanice O2 TV, do konce ligy se jistě dostane i na Plzeň a další kluby. A jestli narážíte na některá vyjádření, že Spartě vítězství v derby sebralo video, tak to přece není pravda. Spartě výhru sebral výkon hráčů v druhém poločase. Důležité je, že Spartě nebo Slavii nesebraly vítězství chyby rozhodčích. To je naprosto zásadní. A skvělé je, že druhý den se v médiích neřeší chyby rozhodčích, ale chyby hráčů a trenérů. Neumím si představit tu mediální prezentaci ligy, kdyby v derby video nebylo a výsledek byl poznamenán chybami rozhodčích.

Nikdo netvrdí opak. Sparťané musí uznat, že Slavia penaltu v nastavení zahrávala správně. Ale zároveň cítí, že pokud by videorozhodčí derby nehlídal, jakože nehlídá drtivou většinu zápasů v lize, tak by vyhráli.

To jsou spekulace. Přece nemůžete ty verdikty sečíst a odečíst, jako třeba že by poločas nebyl tři nula, ale čtyři jedna. Takhle se to zjednodušit prostě nedá. Utkání by se vyvíjelo jinak, trenéři by reagovali jinak. A navíc penalta ještě neznamená gól.

Ani vy osobně jste nezaznamenal negativní ohlasy, když jste zároveň místopředsedou představenstva Sparty?

Jakože by mi Dan Křetínský měl vynadat? Ne, naštvaný byl, ale ne na videorozhodčího, naopak ten projekt podporuje. Derby, to byla ukázková instruktáž na téma videorozhodčí. Bylo jasně vidět, co video do fotbalu přináší a co mu může do jisté míry vzít. Myslím si, že líp to ukázat ani nešlo. Takže v tomto kontextu je naopak dobře, že video tak zásadně ovlivnilo právě nejsledovanější zápas sezony. A je dobře, že se díky tomu rozproudí velká diskuze. Video fotbal podle mě hodně změní. A rozhodně to nebudou jenom plusy, nebude to tak jednoznačné, jak si možná někdo myslel. Ale osobně si myslím, že pozitiva budou převažovat a video se postupně rozšíří.

Ta diskuze se točí především kolem jedné otázky: proč není videorozhodčí na více zápasech kola, proč není na všech?

Je to prostě o penězích a o technických podmínkách. Hlavní problém je v tom, že nemáme všechna utkání snímána v televizní kvalitě. Pro potřeby videorozhodčího potřebujete mít zápas snímaný alespoň na osm kamer, což je vlastně úroveň televizního přenosu. To je náš zásadní limit.

Ale v jednom kole jsou vysílána čtyři utkání a videorozhodčí funguje jen na jednom. Proč ne na čtyřech?

Pak tu je druhý důležitý technický parametr a sice vytvoření speciálního stanoviště, kde bude videorozhodčí sedět s technikem, střihačem. A u toho musí být ještě asistent videorozhodčího. Tři lidé musí mít k dispozici vlastní pracoviště, které bude přebírat záběry ze všech těch kamer. A oni budou s nimi v reálném čase pracovat s reakční dobou v řádu vteřin. Videorozhodčí není o tom, že někdo sedí někde u televize a čeká na opakovaný záběr s odborným komentářem hosta ve studiu.

Co konkrétně na svém pracovišti potřebuje?

Videorozhodčí musí mít naopak ty záběry bez zvuku, to pracoviště musí být oddělené, aby je nemohl nikdo ovlivňovat. Málo se možná ví, že videorozhodčí je po celou dobu sám snímán kamerou atd.

A pracoviště máte momentálně jen jedno.

Ano, máme pouze jeden přenosový vůz, který to splňuje. Ale v tomto směru máme technické řešení. To nám umožní nasadit od příští sezony videorozhodčího i na další zápasy, které jsou snímány v televizní kvalitě. Všechno to jsou technická omezení, ale pak je tady ještě další věc.

Jaká?

V derby bylo ze strany videorozhodčích všechno správně a rychle. A to i díky tomu, že jsme u videa měli zkušené mezinárodní rozhodčí pana Zelinku a pana Karla Hrubeše. A oba přispěli k tomu, že verdikty byly kvalitní a byly velmi rychle. Kdyby tam seděl méně zkušený rozhodčí, který derby nikdy nepískal, tak by mu to třeba trvalo pět minut, než by si byl jistý. Tím chci říct, že potřebujete mít nejen techniku, ale i personál.

Bylo přece dost času proškolit víc sudích, ne?

Kdyby to bylo tak jednoduché, tak bychom měli víc rozhodčích na mezinárodní listině, pískali by finále Ligy mistrů, byli by na mistrovství světa atd. Pořád naříkáme, že máme nedostatek hráčů ve velkých evropských klubech a významných ligách. To samé platí o rozhodčích. U videa musí sedět hlavní, i když třeba už neaktivní, to je podmínka. Nemůžete tam posadit pomezního. Když sudí u videa bude dělat chyby, tak to projekt sráží. Nároky na videorozhodčího jsou podle mě ještě větší než na sudího na hřišti. Ten, když udělá chybu, tak může vždycky říct, že to neviděl, že to hráč nafilmoval. Videorozhodčí má pár vteřin na reakci a každý od něj čeká stoprocentně správné rozhodnutí.