Video zřejmě nebude ani v anglické lize. Kluby mají jinou představu

Rozcházejí se se současným protokolem, stanoveným Mezinárodní pravidlovou federací (IFAB).



Podle něj videorozhodčí do zápasu vstupuje ve čtyřech případech - při gólech, při pokutových kopech, při udílení červené karty a při chybné identifikaci, respektive záměně trestaného hráče.

Anglické kluby se sice technologii ve fotbale nebrání, ale na její využití mají jiný názor.

Rády by pomoc videorozhodčího při faktických verdiktech: jestli došlo k přestupku mimo či uvnitř pokutového území nebo při záměně identity. Ostatně už čtvrtým rokem používají tzv. Goal-line technology, která kontroluje, zdali míč přešel brankovou čáru.

Všechno ostatní by ale nechaly v kompetencích rozhodčích. Vyplývá to z informací britské veřejnoprávní BBC.

Co Angličany ke konzervativnímu přístupu vede?

Rozporuplné zkušenosti s testováním technologie v pohárových zápasech od začátku kalendářního roku. Třeba po středečním duelu Tottenhamu s Rochdalem ji mnozí označovali za komickou, byť se při verdiktech nespletla.

Chválili ji naopak po jednom pohárovém duelu Leicesteru, ale zase ji sepsuli kvůli spornému nenařízení penalty v utkání Chelsea s Norwichem.

Nepřehlédněte Jak, kdy a proč vstupuje videorozhodčí do zápasu

„Je to zásadní změna v pravidlech, která potřebuje čas. Pamatujete, když brankáři přestali mít možnost chytat malé domů? Trvalo to, než si zvykli. A s videem to bude stejné. S přibývajícím časem však jen lepší a lepší,“ věří bývalý fotbalista a dnes televizní expert Gary Neville.

Zato jeden z bývalých anglických sudích Graham Poll je proti: „Přitom jsem byl dřív zastánce, po technologii do fotbalu jsem volal a stále volám. Ale ne v současné podobě. Hra nemá spád, fanouškům i hráčům kazí radost.“

„Za zjevné chyby, které mělo video z fotbalu odstranit, považuji třeba Maradonovu ruku nebo ruku Henryho, díky které Francie postoupila na mistrovství světa. Ale představte si, že fotbalista ve finále šampionátu vstřelí gól v poslední minutě a pak bude čekat, jestli mu ho videorozhodčí náhodou nesebere. Nemyslitelné,“ tvrdí Poll.

Jestli videorozhodčí na zápasech světového šampionátu vůbec bude, rozhodne FIFA a její pravidlová komise v nejbližších dnech. Je pravděpodobné, že vlastní projekt podpoří.

„Také my jsme otevření nové technologii, která pomůže rozhodčím, aniž by ohrozila spád hry. Důkladně monitorujeme, jak probíhá testování videa v ostatních soutěžích a s jednotlivými kluby o tom před koncem aktuální sezony rozhodně povedeme diskusi,“ píše se v prohlášení anglické ligy.

A jakým způsobem by Premier League videorozhodčí mohla zavést?

Se změnou by muselo souhlasit alespoň čtrnáct z dvaceti klubů, ale protože mají výhrady k současnému protokolu a na vlastní by jen těžko dostaly povolení, bude nejsledovanější ligová soutěž zatím zřejmě bez videa.