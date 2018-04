Slávisté po remíze volali po videu, přenosový vůz byl ovšem na Slovensku

„Šlo o tři měsíce dopředu nasmlouvanou akci. Vůz je momentálně zapůjčený do zahraničí, konkrétně na Slovensku,“ potvrdil David Solnař, tiskový mluvčí O 2 TV Sport, která dodává potřebnou techniku.

Že bude ligový víkend tentokrát bez videorozhodčího, Ligová fotbalová asociace, jež soutěž řídí, oznámila s předstihem v týdnu. Jenže informace zapadla



„Věděl jsem jen, že video nebude na našem zápase, ale netušil jsem, že nebylo o víkendu vůbec,“ divil se slávistický kouč Jindřich Trpišovský po bezbrankovém utkání se Slováckem.



„Všechno jsou to dopředu plánované akce. Projekt videorozhodčích je v testovacím režimu a i s tím, že nebude přenosový vůz k dispozici každý víkend, jsme do toho společně s Ligovou fotbalovou asociací šli,“ doplnil Solnař.

Slavisté se proti Slovácku dožadovali penalty hned třikrát. Dvakrát v prvním poločase a pak hlavně na konci, kdy hostující Josef Divíšek v šestnáctce za dres zatáhl Tomáše Součka, jenž upadl.

„Chtěl jsem se rozběhnout a nemohl jsem. Cítil jsem, jak mě drží za dres, nevím, ale podle mě to byla jasná penalta,“ líčil Souček, který v zápase dostal čtvrtou žlutou kartu a za týden nenastoupí proti Plzni.

„těžko říct, jestli bychom vyhráli tři nula, jak řekl Tomáš, protože bychom ty penalty třeba neproměnili. Ale ten incident ze závěru, tam byl přes celé hřiště vidět napnutý dres,“ zlobil se Trpišovský.

A volal po videu.

„Je to škoda. Chápu, že to není jednoduché, ale dostat video na všechny stadiony musí být priorita, na kterou by se fotbalové prostředí mělo soustředit,“ uvedl.

Ligová fotbalová asociace přitom před jarní částí sezony avizovala, že chce video mít v každém kole alespoň na jednom utkání. „Nyní víme, že v ohrožení je ještě víkend, kdy se hraje 28. kolo. Na zbylých třech kolech by video v zápase, který bude O 2 TV přenášet, mělo být k dispozici,“ uvedl Solnař - příští týden bude videorozhodčí asistovat u šlágru Slavie s Plzní.

Při zavádění videorozhodčího do českého fotbalu je liga odkázaná na pomoc O 2 TV, protože zatím nemá vlastní technické řešení, aby nahradila speciálně upravený televizní přenosový vůz. A když je zapůjčený v zahraničí, nemá nic.

„Do zahraničí pronajímáme náš přenosový vůz pravidelně, pokaždé záleží na konkrétní nabídce. Všechno se však řeší s dostatečným předstihem,“ zopakoval Solnař.