VIDEO: Po devíti letech ve čtvrtfinále. Patříme sem, řekl kouč Liverpoolu

„Nemělo by to být překvapení. Do téhle společnosti patříme,“ doplnil Klopp po bezbrankové osmifinálové odvetě s Portem. V součtu obou zápasů Liverpool přes portugalského soupeře postoupil po výsledku 5:0.

Stejně jako naposledy - před devíti lety.

Tehdy proti Liverpoolu, vedenému trenérem Reafaelem Benítezem, stál v osmifinále španělský Real a rovněž schytal debakl. 0:1 doma, 0:4 venku!

Až ve čtvrtfinále pak Liverpool narazil, když vypadl s Chelsea.

„Také nyní bude příští kolo hodně těžké. Bude tam sedm výborných mužstev, čtyři z nich by mohly být z Anglie,“ uvedl současný trenér Liverpoolu.

Domácí odvety osmifinále Ligy mistrů totiž čekají ještě na Manchester City (první zápas proti Basileji 4:0), Tottenham (první zápas s Juventusem 2:2) a Manchester United (první zápas se Sevillou 0:0). Chelsea hraje v Barceloně, doma remizovala 1:1.

„Jestli si nějakého soupeře vyloženě přejeme? Ne, uvidíme, koho nám nalosují,“ poznamenal Klopp.

Středeční zápasy Ligy mistrů Tottenham proti Juventusu, Manchester City s Basilejí

Kdyby to byl Real Madrid, k tak jasnému dvojzápasu jako před devíti lety by jistě nedošlo. Byť se španělskému klubu v domácí soutěži nedaří, v Lize mistrů coby obhájce trofeje bez potíží odklidil z cesty Paris St. Germain.

„Není jednoduché předvádět výborné výkony na všech frontách každý třetí den. Ale proti Paříži jsme se předvedli perfektně. Hráči odvedli dobrou práci a postup si zasloužili,“ prohlásil Zinedine Zidane, trenér Realu Madrid.

Ten patří znovu k největším favoritům na celkové vítězství. Mimochodem, čtvrtfinálové dvojice se losují v pátek 16. března.