Fotbal se dál učí, jak využívat video. Inspirací je ragby, radí expert

Fotbal

Dalších 8 fotografií v galerii JÁ NIC, TO VIDEO. Fotbalisté West Bromwiche se rozčilují, že jim rozhodčí Craig Pawson na základě videa neuznal gól v anglickém FA Cupu proti Liverpoolu. | foto: Reuters

dnes 6:59

Co zápas, to spoustu diskusí, pochybností, nářků. Netrvalo to příliš dlouho? Jak rozhodčí dospěl ke svému verdiktu? A kam se podělo kouzlo fotbalu? Nejpopulárnější hra na planetě si pozvolna zvyká na novinku, která v jiných odvětvích úspěšně funguje řadu let. Co se musí ohledně videa ve fotbale ještě vyladit?