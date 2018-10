Z extrému do extrému, to jsme celí my, řekl kouč AS. Znovu řádil Džeko

V sobotu nečekaně na vlastním stadionu podlehli Spalu, v úterý tam v utkání Ligy mistrů jednoznačně přehráli CSKA Moskva. „Z extrému do extrému, to jsme celí my,“ prohlásil trenér AS Řím Eusebio Di Francesco po úterním vítězství 3:0. Chválil Edina Džeka, autora dvou gólů.

Bosenský útočník navázal na minulý domácí zápas Champions League proti Plzni, které nasázel hattrick. Dohromady už v soutěži vstřelil pět branek a s Lionelem Messim se dělí o první místo v tabulce střelců. „Byl bych ještě spokojenější, kdyby Edin skóroval i v sobotu v lize. Mám z něj pocit, že si daleko víc než odpolední zápasy užívá ty večerní," řekl. Džeko dostal v sestavě římského klubu opět přednost před Patrikem Schickem, který po zranění odehrál deset minut. Na klubový gól v aktuální sezoně pořád čeká. „Jsem rád, že jsme zápas s CSKA zvládli. Proti Spalu jsme nehráli špatně, ale při první komplikaci jsme se úplně sesypali. Zkrátka z extrému do extrému," zopakoval trenér. „Vůbec se okolo toho sobotního duelu udála spousta věcí, které se mi nelíbily. A které nás ovlivnily. Po reprezentační pauze nemůžete přijet den před zápasem a říct: tak, jdeme se připravit. Takhle to nefunguje," dodal Di Francesco neurčitě. Po vítězství nad ruským soupeřem je AS Řím v tabulce skupiny G druhý za Realem Madrid kvůli horšímu vzájemnému utkání. Třetí je CSKA, poslední Plzeň.