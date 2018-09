Hraje fér a má charakter, říká šéf trenérské unie Lička o Šilhavém

Karel Poborský by nebyl?

S Karlem jsme součástí početného týmu, který pracuje na tom, aby se do výchovy mládeže a trenérů přenesly zásadní změny k lepšímu. Musím říct, že jeho zájem o fotbal, nasazení a snaha učit se je příkladná. Vzhledem k tomu, že nemá zapotřebí vydělávat, i obdivuhodná.

Ale?

Když jsem jeho jméno slyšel poprvé, zarazilo mě. Byl by to výjimečný postup. Na druhou stranu proč ne? Ta myšlenka má svůj půvab, pokud by si vybral správný realizační tým a ukázal mu jasnou vizi. Co je potřeba zlepšit, kudy dál.

I bez trenérské praxe?

Nejsem z těch, kteří by křičeli: Nesmysl, nemá diplom! Sledoval jsem Michela Platiniho před Eurem 1992. Byl manažerem Francie, ne trenérem. Veškerou přípravu vedl Gérard Houllier.

Nebo Franz Beckenbauer.

Přesně. V Marseille chodil po hřišti jen v obleku s vázankou. Proč ne, když uměl koučovat a správně reagovat při zápasech. Na trénování měl lidi. Karel (Poborský) má veškerý potenciál, aby byl výborným manažerem. Zatím mám však pochybnosti, jak by tak velkou úlohu zvládl bez praxe s koučinkem.

Trenér Šilhavý má praxe spoustu. Titul se Slavií i s Libercem, letitý asistent u reprezentace...

Netvrdím, že nároďák může trénovat jen on, o jeho erudici však netřeba diskutovat. Neměl špatné angažmá. Já ho pamatuju ještě jako nesmlouvavého stopera. Neuhnul, ale hrál fér. Mám pocit, že přesně to si přenesl do trenérské dráhy. Chlapské slovo u něj platí.

Navíc je to týmový hráč, že?

Za všech okolností. Má správný charakter, velký respekt a pozitivní přístup. Jenže reprezentace potřebuje ještě něco.

Co myslíte?

Trenér v klubu dlouhodobě pracuje, může ovlivnit prakticky každý den, zatímco v národním týmu jste selekcionér. Jen vybíráte. Vybíráte, komunikujete a vedete. Všechno je zrychlené a na pořádnou trenérskou práci nemáte čas. Musíte se správně připravit a ještě správněji se rozhodnout. Chybu totiž nenapravíte příští víkend, ale třeba za dva tři měsíce. Jakmile zápas skončí, hráči se vám rozprchnou, přepnou a do dvou dní o reprezentaci nevědí.