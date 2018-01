Věřil jsem, že se po zranění vrátím silnější, říká Bartl

Celý uplynulý týden Bartl s ostatními spoluhráči makal na náročném kondičním soustředění na Kypru, kam čtvrtý tým ligové tabulky unikl před libereckou zimou.

„Tréninky jsou výživné, ale proto se to jmenuje kondiční soustředění. Rozhodně se ale lépe běhá v tomto počasí než v tom, které nás přivítalo na prvním tréninku v Liberci, kde jsme mohli stavět sněhuláky,“ řekl Bartl pro klubový web.

Odchovanec ostravského Baníku přišel do Liberce před dvěma a půl roku z Mladé Boleslavi. Od té doby nastoupil v modrobílém dresu ke 43 ligovým utkáním, zahrál si i v Evropské lize. V minulé sezoně nastupoval pravidelně v základní sestavě, vstřelil 4 góly, ale sezonu nakonec nedohrál. V dubnovém zápase v Teplicích si nepříjemně poranil achilovku, závěrečnou část ročníku nedohrál a musel na operaci.

„Bohužel jsem těch zranění prožil za kariéru celkem dost, ale tohle bylo jedno z těch nejhorších,“ přiznal Bartl. „Díky manželce a dceři, které mi dodaly sílu, jsem věřil, že se vrátím silnější, než jsem byl. To se mi povedlo, asi po sedmi měsících jsem naskočil do sestavy. Teď doufám, že budu zdravý a pomůžu Slovanu svými výkony k dobrým výsledkům.“

Do základní sestavy Slovanu se vrátil až v listopadu, kdy byl u liberecké domácí výhry nad Ostravou 2:1, odehrál i poslední podzimní kolo proti Olomouci. Pokud bude zdravý, na jaře by mohl přidat další starty a znovu si vybojovat pevné místo na hřišti.

Tréninky pod novým trenérem Holoubkem si zatím pochvaluje. „Každá změna, kterou si za svou kariéru pamatuji, dodala nový impulz. Já ho možná potřeboval dvojnásob,“ uvažuje. „Je to mladý ambiciózní trenér, který je hladový po velkém fotbale. I podle toho si vybral své spolupracovníky. Máme respekt k tomu, co dokázali jako hráči, a věřím, že úspěchy budou mít i jako trenéři. Snad se jim to povede hned tady s námi v Liberci.“

Na Kypru měli hráči kromě tvrdých tréninků na hřišti i na běžeckém oválu prostor i na regeneraci v hotelovém wellnessu. Hotel navíc stojí nedaleko mořských útesů, kam si hráči chodili zaskákat do vody. „Já se přiznám, že jsem to dal jenom po nohách, ale třeba Coufal nebo Potočný skákali s třemi salty a do toho dali ještě piruetu,“ smál se Bartl.

První kyperské soustředění dnes fotbalistům Liberce končí. Na vyhřátý ostrov ve Středozemním moři se však za dva týdny zase vrátí na delší herní kemp. Mezi tím je čekají zápasy Tipsport ligy v Praze.