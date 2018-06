Velké Meziříčí jedná se sponzorem. Touží po postupu do druhé ligy

Do konce sezony Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL) zbývají poslední tři kola a Velké Meziříčí je aktuálně na druhé pozici. Ztrácí dva body na první Prostějov - a právě proti celku z Hané se v pátek od 17 hodin na jeho půdě klub z Vysočiny postaví.

Zápas může hrát naprosto klíčovou roli v tom, kdo nakonec po třicátém kole postoupí do druhé ligy, neboť z MSFL postupuje vždy pouze jeden tým.

Jedním z otazníků bylo, zda by Velké Meziříčí zvládlo profesionální soutěž po finanční stránce. Teď se zdá, že by problém mohl být vyřešen. Podle informací MF DNES v současné době vedení třetiligového celku z Vysočiny intenzivně jedná s potenciálním partnerem.

„Samozřejmě jsme v posledních týdnech probírali téma možného postupu. Můžu potvrdit, že jednáme se sponzorem, který by s námi měl zájem do toho jít,“ uvedl včera dopoledne hlavní trenér Velkého Meziříčí Libor Smejkal.

Blíže specifikovat, o jakého partnera přesně jde, zda klub jedná s českou, či zahraniční firmou nebo v jaké výši by se pohybovala částka investovaná do klubu, však trenér Smejkal nechtěl. „V tuto chvíli to nebudu komentovat,“ omlouval se.

V případě dohody, a především pokud by mužstvo postoupilo, by tak Vysočina mohla mít dva zástupce v druhé nejvyšší soutěži. „Takové věci se nedějí každý den, chtěli bychom do toho jít. Kluci by to měli za odměnu,“ říká hlavní trenér.

Jedním z dalších témat, které se v souvislosti s druhou ligou nabízí, je způsobilost stadionu ve Velkém Meziříčí pro druhou nejvyšší soutěž. V tom by ovšem podle Smejkala problém být neměl: „Už jsme tu měli finále ženského poháru. A na rok bychom dostali výjimku.“

A ještě jedna věc. Bylo by zajímavé pozorovat, jak by se postup projevil na spolupráci s fotbalovou Vysočinou, z níž pravidelně odcházejí hráči do sousedního třetiligového celku ve stejném regionu. „V žádném případě bychom nebyli hrozbou pro Jihlavu,“ myslí si Libor Smejkal.

„Naopak by to byla vynikající věc pro Vysočinu, protože by mohla ty kluky, kteří budou u nich na patnáctém šestnáctém místě, dát do jiného týmu ve stejné soutěži,“ popisuje. „A navíc existují klauzule, takže by v případě zájmu ani ti hráči nemuseli nastoupit proti vlastnímu týmu,“ dodal.

V první řadě si však Meziříčtí budou muset vybojovat druhou ligu sami na hřišti. „Bude to pro nás v Prostějově klíčový zápas,“ přikyvuje Smejkal a dodává: „Nebudeme hrát jako vždycky, tedy že bychom tlačili hned od začátku. Dá se očekávat, že budeme spíš zatažení a spoléhat na brejky.“

Na podzim s lídrem tabulky Velké Meziříčí prohrálo 1:2, nicméně kouč připomíná: „Hrálo se za nestandardních podmínek na přání pana delegáta. Tenkrát obrovsky foukal vítr, všechny zápasy byly zrušené a hrálo se jen u nás. Bylo to nefér. I proto vám teď bohužel nemohu říct, jaký je to tým.“

Trenér Smejkal také poukazuje na rozdílnou pozici Prostějova ve srovnání s Velkým Meziříčím. „Pro Prostějov, kdyby MSFL nevyhrál, by to byla tragédie, protože tam mají na postup vázané dotace a jiné věci, kterými budou operovat,“ komentuje. „Z toho nemají radost týmy z okolí, protože jsou z toho okrádaní,“ dodává Smejkal.

Kromě Prostějova ještě Meziříčí čekají duely venku se sedmým Uničovem a doma proti nyní čtrnáctým Otrokovicím.