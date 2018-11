Ostré derby Sparta proti Slavii. Rozhodne faktor X?

Ale taky to může být den, který Spartu restartuje. Vrátí jí sebevědomí, chuť, odvahu a naději na první titul od roku 2014. Stačí maličkost: vyhrát doma nad Slavií. Klidně se to může podařit. Mužstvo hraje doma, kde se cítí komfortně, a je mimořádně nažhavené, protože ví, že jedna výhra ve velkém pražském derby umí nadělat divy.

Co z toho plyne? Že se může stát cokoli.

Výkop je v neděli v 17.00.

Upřímně, zdánlivě všechno nahrává Slavii, která v historii samostatné soutěže ještě nikdy neuhrála 33 bodů ve 13 zápasech. Od prosince 1941 ještě nikdy neměla na Spartu přímo před derby sedmibodový náskok.

Mimochodem, tehdy pikantní souboj ovládla dominantně 7:0, což je snad jediné, co můžeme před nedělním duelem vyloučit. Jinak je docela možné, že rozhodne faktor X.

Jaké další faktory jsou ve hře?

1. Forma Slavie

Je nesporné, že v lize teď předvádí nejkvalitnější fotbal. Přímočarý, kombinační, i pro nezaujaté fanoušky pohledný. „Věřím, že máme sílu, abychom potvrdili, že jsme favoritem právem,“ prohlásil kapitán Josef Hušbauer.

I když se traduje, že derby favorita nemá, tentokrát je na papíře zcela jasný.Zposledních osmi kol jich Slavia vyhrála sedm. Derby neprohrála už čtyřikrát za sebou a naposledy v březnu se na Letné dokázala vyhrabat i z mizérie 0:3.

2. Motivace Sparty

Poslední šance, jak zachránit sezonu. To je základní motto pro sparťanskou přípravu. I když trenér Zdeněk Ščasný před novináři tvrdil, že derby nemá z dlouhodobého hlediska rozhodující význam, není to úplně pravda. Sparta si nesmí dovolit zaváhat, protože... Dohání sedmibodovou mezeru. Prohrála třikrát z posledních čtyř kol. Požene ji vyprodaný stadion. Před půl rokem proti Slavii promrhala náskok 3:0, takže by měla chystat vendetu.

Fotbalisté Sparty se radují z gólu v zápase s Mladou Boleslaví.

Sázková kancelář Tipsport informovala, jaké má aktuální kurzy na ligový titul. Nejnižší kurz je u Slavie (1,65 k jedné), následuje Plzeň (3,25 k jedné), Sparta kulhá s kurzem 8 k jedné. Je jasné, že další ztráta se sparťanům krajně nehodí.

3. Ščasný versus Trpišovský

Velké téma, i když oba trenéři se teď ke vzájemné rivalitě nevyjadřují. Slávista Jindřich Trpišovský má sparťanskou minulost, trénoval tu mládež. O zkušenějším kolegovi Ščasném loni v květnu prohlásil, že je epicentrem nábojů.

4. Stoch

Malý slovenský záložník s dynamitem v pravé noze. Nejlepší střelec Slavie a zřejmě nejlepší ligový hráč současnosti. V posledních čtyřech kolech skóroval pětkrát. „Představa, že před Spartou po neděli vedeme o deset bodů, je hodně příjemná,“ culí se Miroslav Stoch.

5. Stanciu

Hlavní zbraň Sparty. Nejen že rumunský špílmachr vyniká a svou kvalitou ligu přesahuje, zároveň si uvědomuje, co je v sázce: „Jde o čest, to jako motivace úplně stačí.“

Aby Nicolae Stanciu svým slovům přidal na vážnosti, prohlásil: „Zůstanu ve Spartě minimálně do chvíle, než s ní získám nějakou trofej. Kvůli tomu jsem přece přišel.“

Ostravský Martin Fillo (vlevo) a sparťanský Nicolae Stanciu.

Zatím jsou to jen velká slova, která se mohou proměnit v činy v neděli odpoledne. Těšte se, bude to boj!

Abychom nezapomněli, špička fotbalové tabulky se může zatřást už v sobotu. Třetí Ostrava hraje s druhou Plzní, která musí vymyslet, jak nahradit nejlepšího kanonýra Krmenčíka, jehož kvůli potrhaným kolenním vazům čeká operace.