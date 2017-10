Zlepšit střelbu, velí slovácký Šumulikoski před zápasem s Brnem

„Každý ligový zápas je důležitý. Máme po devíti kolech osm bodů, což je málo. Po bodu to do tabulky naskakuje opravdu pomalu. Je potřeba prolomit střeleckou smůlu a přivézt tři body,“ připomíná slovácký kapitán Veliče Šumulikoski, že jeho tým se zatím trápí v zakončení. „Víme, že těch branek je málo. Baníku jsme nasázeli pět branek a ve zbylých osmi zápasech jsme se střelecky prosadili pouze dvakrát. Zakončení pilujeme při každém tréninku a já doufám, že se to konečně projeví i v zápase.“

Šestatřicetiletý veterán se sám mohl prosadit v posledním utkání proti Karviné. I když góly dává jen výjimečně, zakončil parádně: střelu nůžkami mu ale brankář vytáhl na tyč. „Škoda toho. Tak jsem se trefil jen na začátku kariéry, když jsem hrál ve slovinském Celje, někdy kolem roku 2000,“ zavzpomínal Šumulikoski.

Na brněnské lavičce čeká premiéra nového kouče Romana Pivarníka - nahradil Richarda Dostálka, který od konce září zaskakoval za odvolaného Svatopluka Habance.

„Velmi často se po výměně trenéra stává, že se to v kabině uvolní. Vyčistí se vzduch, přijdou nové věci a mužstvo to nakopne. Doufejme, že to nebude tento případ a s Brnem si poradíme,“ uvažuje záložník Šumulikoski. „Brno má čtyři body, takže pro ně to bude psychicky ještě náročnější utkání než pro nás. My musíme být trpěliví a plnit pokyny trenérů. Jen tak můžeme uspět.“