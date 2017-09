Varnsdorfský kouč Frťala: Výhra jistě přijde. Naše výkonnost jde nahoru

„Klobásovi trčí kost zpod kůže, Kozma má vymlácené čtyři zuby. A po takových zákrocích nebyla ani žlutá karta. Tomu opravdu nerozumím,“ stěžoval si Frťala. „Byl to skvělý fotbal plný emocí, ale je rozdíl mezi tvrdou a brutální hrou. A také je rozdíl v tom, jak se k tomu postaví někteří lidé, protože tady už se hazardovalo se zdravím hráčů. To pak způsobilo ten nervózní konec, protože kluci cítili frustraci.“

Bod z derby ale Frťala nakonec bral. „Rádi bychom si odvezli tři, ale taky jsme mohli ztratit i ten bod, kdyby soupeř v závěru proměnil brejk. Byl to zápas plný zvratů, emocí, bohužel i zranění. A my teď budeme mít velké problémy se sestavou kvůli zdraví a kartám. Závěr ten zápas znehodnotil, ale není to důvod, že jsme nevyhráli, to vůbec,“ nehledal výmluvy kouč.

Hlavním problémem zůstává koncovka. V osmi zápasech Slovan nastřílel jen 6 branek, o jednu hůř je na tom pouze Frýdek-Místek. „Přitom si vždy vypracujeme víc brankových příležitostí než soupeř, jenže je nejsme schopni proměňovat.

Navíc v předešlých čtyřech zápasech jsme pokaždé vedli a ani jednou jsme to nedotáhli k vítězství,“ mrzí trenéra, který postrádá i exreprezentanta Fenina. I on má zlomenou ruku. „Není to o tom, že bychom měli podléhat negativním myšlenkám, tudy cesta nevede. Z neúspěchu se musíme umět poučit a myslím, že poslední dva zápasy jasně ukázaly, že naše výkonnost jde nahoru. Jsou i jiné týmy, které zažívají takové série, teď to potkalo nás.“

Skepsi však Frťala podléhat nechce. „Musíme neustále pracovat, nemyslet na to špatné a naopak brát jako plus to, že se do šancí vůbec dostáváme, což je první krok, aby se to zlomilo. Bohužel, v zakončení nám zatím chybí kvalita.“