Rarita z Kotliny. Varnsdorf dává málo gólů a má plno bodů

„Od začátku jsme do toho šlápli, byli jsme aktivní na míči. Zapracovali jsme na útočné fázi, protože nás to hodně trápilo,“ doznal letní nástupce Zdenka Frťaly.

Varnsdorf byl a pořád je unikát. Devět z jeho prvních deseti výsledků šlo zapsat ve dvojkové soustavě, tedy jen číslicemi 0 a 1. Pět gólů mu za 10 kol vyneslo 16 bodů, to je rarita. I teď, po parádě nad Žižkovem, má na 5. místě skóre 8:5, zatímco Pardubice nad ním 20:12. A osm vstřelených gólů má už jen poslední Třinec, ostatní jsou dvojciferní.

„Přes věci, které jsme chtěli, jsme se prosadili,“ pochvaloval si Oulehla. „Dali jsme tři góly, skóroval středový hráč Bláha, přesně to po nich chceme. Prosadilo se i křídlo a podhrotový hráč,“ zmínil další dva střelce, tedy Rudnytskyyho, ten udeřil z penalty, a Kocourka.

Mimochodem uzdravený tahoun Pavlo Rudnytskyy se do základní sestavy vrátil ve velkém stylu, pokutový kop proměnil a la Antonín Panenka dloubáčkem doprostřed brány. „Na tréninku to předvádí často, zkusil to už i v přáteláku. Tu šil jsem, že při vedení 2:0 si věří a že to pro lidi udělá,“ tvrdil záložník Ondřej Bláha pro klubovou televizi: „Rudnytskyyho návrat nám hodně pomohl, je osobnost a dokáže nás na hřišti strhnout.“

I Bláha se v neděli zařadil mezi varnsdorfské střelce. Je jich osm, nikdo nedal víc než branku. „Je to můj vůbec první gól, ani v přípravě jsem ho ještě nedal. Mám krásné pocity, mraky lidí to se mnou prožívají, jsem šťastný. I když budu muset do týmové kasy zaplatit patnáct stovek,“ křenil se.

Po domácím krachu s Třincem a bezbrankové remíze v Brně, kde však dlouho hráli přesilovku, si fotbalisté Varnsdorfu zase spravili náladu. „Řekli jsme si, že musíme jezdit po zadku, že jsme doma, ať to Žižkov pocítí,“ líčil Bláha.

Pocítil. A místo dietní výhry přišla šťavnatá, kterou si v Kotlině vychutnalo 805 fanoušků. „Víc jsme si vyhověli vpředu,“ liboval si bek Marek Richter.