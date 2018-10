Dva „vlastenci“, ale jen jeden platil. A Varnsdorf slavil výhru

„Počasí drsné, zima jak na Sibiři,“ oklepal se varnsdorfský brankář Radek Porcal zbičovaný deštěm se sněhem při bezmála nule na teploměru. „Rozhodlo srdce. Četli jsme od ústeckého Matějky, že si můžeme bránit, jak chceme, ale že oni budou dávat góly. Měli jsme to v hlavách, zdravě nás to vyhecovalo tak, že jsme je nepustili do žádné šance.“

Ústí góly dávalo, jenže do vlastní branky. V 1. půli si do ní míč srazil Strada. „Naše krásná akce po křídle, centr Zbrožka a zapadlo to na zadní tyč,“ kochal se z druhé strany hřiště Porcal. Druhý gól domácích rozhodčí nejspíš chybně neuznal, šlo by taky o vlastence. Po Leiblově autu chtěl míč odkopnout brankář Lindr, ale promáchl a balon se dostal za čáru. „Myslím, že se ho ještě dotknul, takže to měl být regulérní gól,“ uznal hostující trenér Aleš Křeček. Přímo z autu vlastní branka neplatí, ovšem s tečí už ano.

Ale i hubený náskok Varnsdorf sebejistě udržel. „Kluci to odpracovali, dobře bráníme,“ cení si vítězný trenér David Oulehla, jehož celek inkasoval dosud jen šestkrát. A Porcal udržel už osmé čisté konto z 13 pokusů! „Je to práce kluků v obraně, vždyť soupeř vystřelil možná jen jednou na bránu,“ chválil parťáky lídr brankářských statistik.

Varnsdorf je unikát, možná až na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Dal jen 10 gólů, ale vytěžil z nich už 23 bodů. Neskutečná bilance! „Kdybychom všechny zápasy vyhráli 1:0, bude to v pořádku. Náš výkon měl slušné parametry, ale přechodová fáze nás trápí. Chyběla finální nebo předfinální přihrávka, která by vedla do koncovky,“ viděl Oulehla. „Přes zimu to vyladíme, abychom byli efektivnější.“