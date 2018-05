Nemáme klidné spaní. Budeme dřít jako pily, slibuje varnsdorfský Zieris

„Je to hrozně nabušené a nám nezbývá nic jiného, než zkusit v každém zápase bodovat. Je to strašně vyrovnané, může tam zahučet i někdo, kdo je teď nad námi. Nikdo nemá klidné spaní, bude to boj do posledního kola,“ očekává varnsdorfský stoper Petr Zieris pekelný závěr.

Kolik bodů podle vás ještě potřebujete k záchraně?

Máme doma Pardubice a Táborsko, když je porazíme, tak těch 6 bodů by mohlo stačit. Ale možná i tři. Druhá liga je tak neskutečně vyrovnaná, může prohrát druhý s posledním, jak se to stalo v zápase Ústí s Příbramí (1:0). Bude fakt boj do posledního kola, od devátého místa dolů jsou týmy nahňácané.

U vás to přitom chvíli vypadalo, že jste z nejhoršího venku.

My si nemysleli, že jsme tomu utekli, věděli jsme, že je to o jednom vítězství. Jedna prohra vás posune někam jinam, můžete klidně spadnout o tři fleky. Od 1. kola dřeme jako pily, ale nadřeme se na každý gól, na každou šanci. Pak vyrobíme jednu dvě chyby za zápas a soupeř to zákonitě potrestá. My zkušení to teď musíme vzít na sebe a všichni na hřišti musíme nechat všechno.

Je ale ještě z čeho brát? Kvůli třem odloženým zápasům jste měli na jaře hodně dohrávek, hráli jste dvakrát týdně.

Únava se samozřejmě projevuje, ale s tím jsme do toho šli, počítali jsme, že zápasy půjdou rychle za sebou. Středa - víkend, úterý - víkend. Do toho nějaký pátek. Aspoň si všichni zkusíme, jaké to je. V anglické lize se takhle hraje normálně. Je to náročné, únava je a podmíněná je i tlakem z toho, v jaké části tabulky se pohybujeme. Ale když dáme sto procent do regenerace, dá se to. Odpočineme si a zvládneme to, pořád si věříme.

Proč jste selhali s Příbramí?

Po vyrovnání jsme dostali brzy gól na 2:3. Kousat déle, měli by s námi velké problémy. Příbram má zkušený, pořád ligový mančaft. A šance umí proměňovat, má strašně rychlé hráče, těžko se brání.