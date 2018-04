Nebudeme mít potíže se záchranou, věří varnsdorfský stoper Zieris

„Víme, že teď půjdou zápasy rychle po sobě a bude to náročné. Nikdo z nás se s tím dosud nesetkal. Ale o to je to větší výzva. Aspoň nemáme čas něco řešit, budeme hrát a hrát. A body někde urveme a zvládneme to,“ věřil na webu fotbalové národní ligy varnsdorfský stoper Petr Zieris.

Ve Vítkovicích Varnsdorfu selhala hlavně koncovka. „Toho utkání je škoda. Měli jsme dát tři jasné góly a bylo by to něco jiného,“ litoval 29letý hráč zahozených šancí.

Po porážce se Varnsdorf propadl na 13. pozici, od patnáctého Ústí ho dělí jen dva body. Ovšem pořád má tři zápasy k dobru. „Nemám obavu, že bychom nějak výrazně ztráceli. Záchranářské potíže si nepřipouštíme.“