Někteří jdou za hranu možností, bojují, chválí hráče trenér Varnsdorfu

„Hráčům musím poděkovat, někteří jdou možná i za hranu svých možností. Bojují, padají do střel... Bod je sladká odměna,“ pochvaloval si nový varnsdorfský trenér David Oulehla, jehož celek podruhé venku remizoval a mezitím doma přetlačil Táborsko.

Pardubice herně dominovaly, ale hostujícího brankáře Porcala se jim nepodařilo překonat.

„Obraz hry byl jednoznačný, domácí byli prakticky po celý zápas lepší a více na míči, při jeho držení ukazovali větší kvalitu,“ uznal Oulehla bez vytáček. „My známe své přednosti, soustředili jsme se na dobrou obranu, abychom byli v dobré hloubce a hru domácích co nejvíce zpomalili. Snažili jsme se o rychlý přechod do útoku, což se nám v 1. poločase až tolik nedařilo. Ve 2. půlce jsme měli dvě tři čtyři situace, které jsme mohli vyřešit líp. Kdyby se nám to podařilo, mohli jsme pomýšlet i na tři body. Ale upřímně: pro nás je i zisk jednoho naprosté maximum.“

Varnsdorf se s omlazeným kádrem k bodu statečně probránil, Pardubice jeho účelnou obrannou konzervu nedokázaly otevřít.

„Celý zápas jsme hráli do organizovaného bloku. Nemohu mužstvu nic vyčíst, snažili jsme se o křídelní hru, centry do vápna. Ve 2. poločase jsme tam měli i pokusy ze střední vzdálenosti,“ hodnotil pardubický kouč Jiří Krejčí. „Ale soupeř hrál opravdu hodně obětavě, některé střely zblokoval. Možná chybělo, abychom šli do vápna víc na blind. Kluci se snažili utkání zvrátit, ale nebylo nám to souzeno.“

V neděli do varnsdorfské Kotliny dorazí Sokolov.