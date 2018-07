Ředitele Varnsdorfu těší teenageři v kádru a zápal nového trenéra

Ať nás fotbal nejen živí, ale i baví, vyzývá kouč Stres? Kdepak! Nový kouč varnsdorfských fotbalistů David Oulehla je před premiérou v roli hlavního trenéra ve 2. lize natěšený. Odbyde si ji dnes ve Znojmě.

„Osobně nepatřím k trenérům, který by se stresoval nebo snad nespal,“ přiznal pro klubový web. „Ono se to nezdá, ale mám za sebou hromadu zápasů v dorostu, hráli jsme i o záchranu, nějaký tlak tam byl. Takže se naopak hrozně těším. Ve své kariéře jsem se posunul, před lety bych nečekal, že bych došel tak daleko. Užívám si. Nabádám kluky, že nás sice fotbal živí, ale musí nás také bavit.“ Oulehla působil u mládeže Jihlavy, pak v Jablonci, jako asistent poznal 2. ligu na Žižkově, kde pracoval poslední dva roky. A ve svém novém angažmá musí vyřešit, kdo bude dávat góly. Desetibrankoví Durdevič a Klobása už v mužstvu nejsou, první posílil Hradec Králové, druhý se vrátil po hostování do Mladé Boleslavi. „Dohromady dali polovinu branek mužstva, což je značná síla. Věřím, že se nám podaří i přes citelnou ztrátu tyto dva hráče nahradit a že si s tím poradíme,“ přeje si debutant Oulehla. „Je možnost příchodu ještě jednoho útočníka, pokud to bude to, co hledáme.“ Čím bude chtít získávat body, to by rád trenér ukázal už dnes večer ve Znojmě. „Soupeř angažoval Ordoše, který je nadprůměrný hráč. Je to pohyblivé a dynamické mužstvo. My se ale chceme prezentovat naší hrou a být aktivní. Věřím, že nám to nějaké body přinese,“ naznačil svůj plán Oulehla. „Vždy je lepší, když tým chytne začátek, má pak sebevědomí.“ Domácí premiéru obstará v neděli 29. července Táborsko.