Fotbalisté Varnsdorfu urvali na jihu Čech první jarní bod

Budějovice šly do vedení ve 36. minutě, kdy využil chyby gólmana Porcala v rozehrávce Pešek a svoje sólo na branku proměnil v gól.

„Bylo to zkratkovité jednání našeho gólmana, ale nemá cenu to rozebírat. Dvě stě jiných gólů chytil a pomohl mančaftu. I on si může dovolit udělat chybu,“ zastal se Frťala brankáře Porcala.

Ještě do půle Slovan první střelou na branku srovnal, trefil se Durděvič. Do druhého dějství vstoupili znovu lépe domácí, Pešek našel na malém vápně Haška a jeho vyraženou střelu dorazil Mashike, který byl v tu chvíli na hřišti dvě minuty.

Ale hosté znovu srovnali. Jeden ze soubojů po rohu vyhodnotil sudí jako penaltový a Durděvič z pokutového kopu srovnal na konečných 2:2. Budějovice jsou v tabulce sedmé, Varnsdorf zůstal třináctý. V neděli Slovan hostí Olympii Praha.