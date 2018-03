Klid vystřídá frmol, fotbalisty Varnsdorfu čeká sedm zápasů za měsíc

Varnsdorf má hostit od 15 hodin exligovou Příbram, kandidáta postupu. Jenže už minulou neděli v Kotlině nekopal kvůli nezpůsobilému terénu. Utkání s Vlašimí tak dohraje až v úterý 17. dubna.

A v úterý 3. dubna vycestuje do Českých Budějovic, kde v úvodním jarním kole nenastoupil kvůli zmrzlému hřišti. V dubnu ještě Frťalovy svěřence čeká pražská Olympia, Hradec Králové, domácí derby s Ústím, Sokolov a Opava.

O uplynulém víkendu Varnsdorf aspoň přípravně porazil Šupovým gólem německý Neugersdorf 1:0. „Ještěže jsme hráli, protože už by to bylo čtrnáct dní bez utkání,“ řekl útočník Dominik Šup. „Německý soupeř ukázal kvalitu, hrál se důrazný fotbal. My si vytvořili ještě pár slibných šancí.“