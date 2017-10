Otloukánci ze Skopje. Hráči jsou nevinní, za debakl můžu já, řekl kouč

Když prohráli úvodní utkání se Zenitem Petrohrad 0:5, dalo se to brát jako lekce a daň za nezkušenost. Další porážka 1:3 v norském Trondheimu mohla naznačovat zlepšení. Ale čtvrteční večer fanoušky Vardaru znovu tvrdě uzemnil.

Domácí zápas se španělským San Sebastianem skončil ostudným výpraskem 0:6, po kterém šli fandové domů pořádně naštvaní.

„Všem se chci omluvit. Je to jen a jen moje chyba, já vybírám hráče, já jim dávám úkoly. Oni jsou nevinní, za porážku můžu já,“ postavil se k výbuchu čelem trenér makedonských šampionů Čedomir Janevski. „Udělal jsem pár špatných rozhodnutí, což mě mrzí hlavně kvůli lidem. Přišlo jich hodně a vydrželi fandit celý zápas.“

V domácí lize Vardar nemá konkurenci, titul vyhrál třikrát v řadě, celkem už desetkrát. Úspěch v pohárech si ale musel vyčekat, často končil hned na první překážce. Až letos v létě se povedlo to, v co fanoušci dlouhá léta jen doufali: postup do skupinové fáze Evropské ligy.

Byl to úspěch jako hrom, protože na Skopje nečekaně ztroskotalo silné Fenerbahce Istanbul: v play-off Evropské ligy prohrálo oba zápasy. Už předtím navíc Vardar vyřadil i švédské Malmö ve druhém předkole Ligy mistrů.

U toho ještě byl trenér Goce Sedloski, který ale po porážce v dalším kole s Kodaní překvapivě rezignoval. Tým převzal Janevski, nečekaně ho dotáhl do hlavní soutěže a všechno vypadalo růžově.

Ale pohádka se nekoná, po třech utkáních je Vardar za otloukánka. Žádný jiný tým nemá tak hrozivé skóre, žádný ani neprohrál tak velkým rozdílem. Ve čtvrtek Skopje dohrávalo v totálním rozkladu: před posledním gólem nechali obránci soupeře vystřelit a pak ještě dvakrát dorážet.

„Taková porážka je těžká pro klub, pro hráče i pro mě,“ povzdechl si trenér Janevski. „Narazili jsme na mimořádně těžkého soupeře, udělali rychle jednu chybu a od té doby se nám všechno sesypalo.“



Fanouškům nezbývá než doufat, že bude líp. Jenže papírově nejtěžší zápasy Vardar teprve čekají: příště hraje v San Sebastianu, pak doma s Rosenborgem a na závěr v Petrohradu, který vede skupinu bez ztráty bodu. Myslíte, že se ještě makedonský outsider probere?