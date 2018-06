Trenér íránské reprezentace Carlos Queiroz tvrdě zaútočil na všechny, kteří měli co do činění s řízením zápasu proti Portugalsku (1:1).

A to přesto, že díky videu jeho tým v nastavení zahrával kontroverzní pokutový kop a díky vyrovnání na 1:1 dostal šanci ještě zápas otočit a postoupit do osmifinále.

„Mám na video jasný názor, ale musím vážit slova, protože lidé z FIFA jsou všude kolem. Můžete mě trestat, ale podle mě šéf Infantino a všichni z vedení musí souhlasit, že video nepracuje dobře. To je realita, stížností je plno,“ prohlásil Queiroz.

Vadilo mu, že paraguayský sudí Enrique Cáceres nevyloučil Cristiana Ronalda, přestože jeho zákrok na Púralígandžího podrobně zkoumal. A že neslyší komunikaci mezi hlavním a videoasistentem.

„Loket v pravidlech znamená červenou kartu. Nikde se nepíše, zda je to Ronaldo, Messi nebo někdo jiný. Co asi povídali? ´Je to loket, ale je to Ronaldo. Buď opatrný, takže žlutá.´ Nevím, jestli to takhle zaznělo, ale my to musíme vědět. Nevíme, kdo rozhoduje, kdo má hlavní zodpovědnost. Jestli je to rozhodčí na hřišti, nebo chlapi nahoře,“ kritizoval Queiroz, jinak Ronaldův krajan.

Fotbalové MS 2018 Program a výsledky

„Pokud máte video, není prostor pro lidské chyby. Pan Infantino a lidi kolem musí říct: Promiňte, video nefunguje dobře, takže ho zastavíme. A nebo musí být komunikace jasná. Jako v ragby, kdy každý slyší, co se děje.“

Queiroz je typickým kritikem videa, který nezná souvislosti. Video nemůže odstranit všechny chyby, ale jen zjevné a zásadní omyly. Na to je protokol. A videorozhodčí nemohl hlavnímu doporučit žlutou kartu, protože udělení žlutých karet nejsou součástí protokolu.

A jelikož stejně finální rozhodnutí dělají lidé, chybám se vyhnout nelze. Navíc na některé situace může být různý pohled, nejsou tzv. černobílé. A že jich ve fotbale je... Proto i podle videa sudí zdánlivě rozhodne jinak, než jak to viděla spousta fanoušků.

Komunikace při přezkoumávání Ronaldova zákroku v nepřerušené hře bez možnosti hrát míč by měla vypadat následovně.

Videosudí, který má u sebe ještě další tři asistenty, si najde nejlepší dostupný záběr a hlavnímu na hřišti do sluchátek řekne: „Za mě úder do hlavy, červená karta, posílám ti záběr, běž se podívat.“

Hlavní však Ronaldovu „kolizi“ viděl jinak. „Není tam úder loktem, ale pouze paží. Neohnal se, ale trefil ho. Za mě pouze žlutá karta.“

Mimochodem v jedné z diváckých anket na internetu se pro červenou kartu pro Ronalda vyslovilo 33 procent hlasujících, sedmašedesát procent by mu dalo žlutou.

Nebo další „zjevný“ případ.

Proč například polský sudí Marciniak a videoasistenti nevyhodnotili zákrok německého stopera Boatenga na unikajícího švédského útočníka Berga jako penaltový?

Marciniak souboj na hřišti pustil, sudím u videa zase zřejmě nepřišlo, že by šlo o jednoznačný faul. Proto verdikt neopravili, usoudili, že Marcianik svým rozhodnutím neudělal zjevnou chybu.

Pokud to videoasistenti měli například 70 ku 30 pro pokutový kop, nemohli Marciniaka opravit. Museli by to mít 100 k nule.

A obráceně: pokud by sudí na hřišti penaltu proti Němcům nařídil, videoasistenti by ji s největší pravděpodobností posvětili, protože se „písknout dala“.

Proto výkřiky některých osobností, že video na mistrovství světa je „zbytečné fiasko, naprostá bolest či nefungující stav“, spíš pramení z toho, že používání technologie ne zcela chápou.

„Už dřív jsem v televizním vysílání přísahal, že videorozhodčí je úplná a naprostá bolest,“ vzkázal někdejší anglický útočník Alan Shearer, odpůrce videa.

Jeho krajan Gary Lineker, další skvělý bývalý útočník, naopak video obhajuje. „Ve skutečnosti je většina rozhodnutích správná. Přezkoumávání trvá přibližně stejnou dobu jako dohady před přímým kopem. Video vylepšuje většinu rozhodnutí, přestože se stále vyskytuje lidská chyba. A i proto o tom diskutujeme.“

Protože videoasistent opravuje jen zjevné chyby, hráčům většinou dál prochází držení v pokutovém území při standardních situacích, například v zápase Anglie - Panama.

Nevysvětlitelné je však počínání německého sudího Brycha a jeho videoasistentů při posuzování zákroku švýcarských obránců Lichsteinera s Schärrem na srbského útočníka Mitroviče. Nebo že by to pro ně nebyl zjevný zákrok na penaltu?

A druhým nejkřiklavějším případem šampionátu je penalta pro Írán v pondělním duelu proti Portugalsku za hraní rukou Cédrica Soarese.

Sudí na hřišti penaltu neodpískal, po zhlédnutí videa verdikt opravil. Ale proč, když šlo o neúmyslnou ruku, která byla v přirozené pozici? A nebo to rozhodčí Cáceres viděl jinak? Posuzování hraní rukou je zřejmě nejméně jasný přestupek ze všech.

„Pokud si myslí, že byla úmyslná, pak je blázen. Byl ve výskoku, zády k míči, který do jeho ruky narazil z půl metru. To prostě není úmyslná ruka. Absurdní rozhodnutí,“ bouřil se Shearer. „Právě proto jsem měl strach, jak bude video na mistrovství světa vypadat. Pokud se budou pískat takovéhle penalty, stane se z fotbalu fraška.“