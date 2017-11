Na fotbalového předsedu kandidují Fousek s Malíkem. Do voleb jde i Berbr

„Potvrzuji, že jsem opětovně přijal kandidaturu na předsedu fotbalové asociace. Přispěl k tomu jak zájem mých navrhovatelů i podporovatelů, tak i moje rozhodnutí nabídnout fotbalu své služby,“ napsal Fousek na svém facebookovém profilu.

Český fotbal nemá předsedu fakticky od května, v červnu si na valné hromadě nástupce Miroslava Pelty nezvolil.

Neshodly se na něm dvě „znesvářené“ strany. Česká komora, která při volbách poslouchá přání Berbra, volila Malíka, šéfa společnost STES, jež pro fotbal spravuje televizní a marketingová práva.

Moravská, proti Berbrovi odbojná, dala většinu hlasů Petru Fouskovi, někdejšímu generálnímu sekretáři asociace, fotbalovému diplomatovi s ohromnými kontakty na UEFA a FIFA.

Kandidáti do výkonného výboru fotbalové asociace Předseda

Martin Malík (47 let)

Petr Fousek (55) Místopředseda za Moravu

Zdeněk Zlámal (61)

František Jura (48)

Radek Bělák (55)

Karel Kula (54) Místopředseda za Čechy

Roman Berbr (63)

Pavel Marek (57) Předseda Řídící komise Čechy

Dagmar Damková (42) Předseda Řídící komise Morava

Pavel Nezval (51)

Alan Jančík (49)

Karel Kula (54) Člen za Čechy

Miroslav Liba (59)

Rostislav Votík (62) Člen za Moravu

Miroslav Vrzáček (72)

Pavel Brímus (56)

Pavel Blaha (53)

Karel Kula (54) Člen za ligu

Tomáš Paclík (51)

Marek Hájek (49)

Dušan Svoboda (42)

Pavel Marek (46)

Václav Brabec (51)



Aby byl předseda zvolen, musí v prvním či druhém kole volby obdržet většinu hlasů v obou komorách. Ve třetím kole stačí prostá většina hlasů v součtu obou komor, ale v každé by nový předseda musel mít minimálně 35 procent hlasů. To se nestalo.

„Pro český fotbal to není dobře. Není to výsledek, který jsme si všichni přáli. Je to špatný signál směrem ke komerčním partnerům i Evropské fotbalové unii (UEFA) prohlásil Malík po volbách.

„Nevnímám to jako souboj Čech a Moravy. I já jsem měl na své straně české zástupce a pan Malík zase moravské. Je to spíš souboj o názor ve fotbale a jak by se měl fotbal řídit,“ prohlásil Fousek.

Předsedou se silným mandátem býval Pelta, jenže v květnu ho zadržela policie v souvislosti s machinacemi se státními dotacemi pro sport. Ještě ve vazební věznici, krátce po červnové valné hromadě, rezignoval. Po propuštění se stáhnul do ústraní, v němž se věnuje svému Jablonci.

Ani za necelé tři týdny nemusí mít fotbal nového předsedu. Záleží, jestli před samotným hlasováním na dvě stovky delegátů schválí návrh na změnu stanov.

To by znamenalo, že pokud by jeden z kandidátů nezískal dostatečnou podporu v prvních třech kolech volby, došlo by na čtvrté. V něm by se volilo prostou většinou bez ohledu na postavení obou komor.

Každý z adeptů na předsedu musí splnit podmínky pro kandidaturu. Musí mít podporu alespoň tří krajských svazů nebo sedmi okresních nebo deseti klubů od první ligy po divize.

„Poté, co jsem se v době, která uplynula od předchozí valné hromady, měl příležitost potkat s řadou lidí jak z fotbalového hnutí, tak i mimo něj, cítím ještě rozsáhlejší podporu jak profesionálního fotbalu, zástupců výkonnostního fotbalu, tak i fotbalových partnerů. Český fotbal potřebuje předsedu a já po zralé úvaze chci deklarovat, že do této kandidatury přicházím se stejnými názory a principy, které jsem prohlašoval už v létě tohoto roku,“ uvedl Malík v tiskovém prohlášení.

Pokud bude předseda zvolen, dojde na volby místopředsedů a dalších členů výkonného výboru. Na dvě místa za ligové kluby se hlásí dosavadní členové Tomáš Paclík (Plzeň) a Dušan Svoboda (Sparta). Nově se o funkci ucházejí Václav Brabec (Ostrava), Marek Hájek (Opava) a Pavel Marek (Liberec). Ten dokonce kandiduje i na místopředsedu za Čechy proti Romanu Berbrovi. Před volbou se však musí jedné z kandidatur vzdát.

O pozici místopředsedy za Moravu se ucházejí ten současný a zároveň oficiálně první muž českého fotbalu Zdeněk Zlámal, František Jura, náměstek olomouckého hejtmana, někdejší fotbalisté a současní funkcionáři Radek Bělák a Karel Kula.

Bývalý reprezentant Kula kandiduje dokonce ještě na předsedu Řídící komise Morava a za člena výkonného výboru za Moravu. Před volbou si musí vybrat jednu možnost.