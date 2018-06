Vždy zvolen předseda. Fotbal si změnil pravidla, aby vyhověl FIFA

Přijatý návrh výrazně v bodu předsedy omezuje dvoukomorový systém, kterým se bude volit jen v prvním kole. Omezuje velkou zbraň Moravy, ač v menšině, vždy mohla volby zablokovat.

Ve druhém kole už bude stačit prostý nadpoloviční počet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů.

Český fotbal se na páteční valné hromadě v hotelu v centru Prahy sklonil před nátlakem světových organizací Evropské fotbalové unie (UEFA) a Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).

Musel. Obě instituce vyhrožovaly normalizační komisí, která by převzala řízení svazu a svá pravidla dosadila do Česka. Až strach donutil delegáty, aby konečně našli řešení při volbě hlavy asociace. I když hladké to nebylo.

Jak bude volen předseda A) předseda je zvolen v prvním kole, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory (65 ze 128) a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory (38 ze 74) B) není-li zvolen v prvním kole, je ve druhém zvolen ten z kandidátů, jehož prostý součet hlasů získaných v obou komorách od přítomných delegátů je nejvyšší C) není-li zvolen ani ve druhém kole, postupují do třetího kola ti z kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů ve druhém kole, s tím, že ve třetím kole je zvolen ten z kandidátů, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší D) předseda je zvolen losem

Před samotnou volbou zástupce moravské komory Petr Machovský, funkcionář z Dolního Benešova, navrhl, aby se o návrhu stanov hlasovalo tajně.

Následovalo tajné hlasování o tom, jestli se bude hlasovat tajně...

Machovského prosba neprošla v české komoře, snad aby její šéfové (Berbr, Liba, Jílek) měli všechny hlasy na očích.

A tak se volilo podle původního návrhu veřejně. V české komoře zvedlo ruku pro návrh všech 128 delegátů, V moravské souhlasilo 43 delegátů, 26 bylo proti a čtyři se zdrželi. Poté zazněl potlesk, nové stanovy se podařilo schálit.

„Je zapotřebí k hlasování přistoupit s větší vážností než kdykoli předtím,

hrozí nám série sankcí od UEFA a FIFA,“ apeloval předseda asociace Martin Malík.

„Situace je nepříjemná, ale do ní jsme český fotbal přivedli my sami. Každý z nás máme na tom podíl, je to důsledek našich činů. Schálení návrhů změny stanov je naprosto zásadní rozhodnutí pro český fotbal. Rozhodnutí nemůže být uspokojivé pro všechny, tak to ve fotbale bývá. Ale musíme budoucnosti otevřít dveře,“ zdůraznil Malík.

Aby předseda byl v dalších kolech zvolen prostou většinou, dlouho navrhovala česká komora a moravská to odmítala. „Je nás málo, nemáme šanci svého kandidáta prosadit,“ argumentovala logicky.

Během jara na změnu stanov, které jsou pro delegáty závazné, většina z Moravy a Slezska přistoupila.

Předseda je jedním z členů výkonného výboru, ve kterém zasedá dvanáct bafuňářů a kteří fotbal řídí.

Šéf Malík, místopředsedové Berbr (Čechy) a Zlámal (Morava), členové za ligu (Paclík a Svoboda), předsedové Řídících komisí za Čechy (Damková) i Moravu (Nezval), tři členové za českou komoru (Liba, Votík a nově Blaschke) a dva za moravskou (Kula, Blaha).

Z toho vyplývá, že mocný místopředseda Berbr, který je faktickým vládcem českého fotbalu, si prosadí, co potřebuje. Na své straně má Damkovou, jež je jeho manželkou, dále Libu, Votíka, Blaschkeho a Paclíka. K většině mu pak stačí přesvědčit předseda Malíka či Svobodu, šéfa Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže.

Od roku 2005 předseda nebyl zvolen čtyřikrát

Nátlak z UEFA a FIFA byl důsledkem loňské červnové valné hromady. Těsně před ní byl kvůli dotační kauze zatčen předseda Miroslav Pelta, favorit na předsedu na další roky. Když seděl ve vazební věznici, jeho možní nástupci na valné hromadě neprošli.

Předsedu měl fotbal až od prosince, kdy delegáti zvolili Malíka.

V předchozích dvanácti letech se stalo třikrát, že předseda zvolen nebyl.

V roce 2005 Vlastimil Košťál neprošel na Moravě a Pavel Mokrý v Čechách. Tehdy odstupující šéf Jan Obst navrhoval, aby se hlasovalo ještě jednou a rozhodl prostý součet hlasů. Neuspěl a i další valná hromada skončila patem. Nakonec Košťál ustoupil a nechal zvolit Mokrého, sám však z pozice místopředsedy měl největší moc. Stejně jako v současnosti Roman Bebr, i když šéfem je Malík.

Předseda nebyl zvolen ani v září 2011, moravská komora neschválila program, takže k volbám ani nedošlo. Miroslav Pelta dostal potřebné hlasy až v listopadu, porazil plzeňského šéfa Tomáše Paclíka a bývalého místopředsedu z Haškovy éry Jindčicha Rajchla.