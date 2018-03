Poprvé mi při fotbale byla zima, kývl ostravský Procházka

„Jak pro hráče, tak fanoušky je lepší, ať se hraje, až budou dobré terény. A prostoru na náhradní termín je dost,“ řekl Václav Procházka, který do Baníku přišel po dvou letech v tureckém Osmanisporu. Předtím čtyři sezony patřil k plzeňským oporám.

Jak vůbec vnímáte nynější mrazy, tvrdé terény?

Ani nemohu říct, jaký terén na stadionu je, protože ho vidíme z dálky. Nemohli jsme na něj jít. Ale minulý týden byl sníh jen kolem hřiště, které bylo vyhříváním zelené. Jak jsou kruté mrazy, tak teď nebyl ani sníh roztátý. Vyhřívací systém na mrazy, které na Ostravsku klesaly až ke dvaceti stupňům, nestačí. Trénovali jsme na umělce. Je to nepříjemné.

Na zmrzlém hřišti se fotbal pořádně hrát nedá, že?

Je to jenom bojování, boj o dlouhé míče, není to koukatelné. Po zemi, kdy míč na přimrzlé trávě skáče, si ani nemůžete pořádně přihrát.

Vyhřívání v Ostravě na silný mráz nestačilo Chystali se, že proti Plzni vyběhnou v retro dresech, jimiž si připomenou 95 let od prvního soutěžního utkání tehdejší SK Slezská Ostrava, jenže svisle červenobíle pruhované dresy fotbalisté Baníku v sobotu neoblečou. Utkání Baníku s Plzní je odloženo. Rozhodli o tom výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta a rozhodčí Zbyněk Proske po včerejší prohlídce terénu. O náhradním termínu zástupci obou klubů jednají. Ve hře je středa 4. dubna. „Pás hřiště blíže k hlavní tribuně je regulérní, ale na zbytku je ledová krusta,“ uvedl Bárta. „Přes noc má být až minus osmnáct a přes den nemá teplota vystoupit nad bod mrazu, takže šance, aby terén byl lepší, je mizivá.“ Baník podle Bárty nijak nepochybil, trávník vyhřívá. „Pokud je mráz až deset stupňů, tak se hřiště udržet dá, ale nyní teploty přes noc klesaly i přes minus patnáct.“

Nezačala jarní část ligy příliš brzo, navíc když se Česko neprobojovalo na mistrovství světa?

Takové mrazy nepamatuji. Dva roky jsem teď sice nebyl v české lize, ale když vezmu sezony předtím, tak nevím, že by vyhřívání trávníku někde nestíhalo a nedalo se na přelomu února a března hrát. Taková zima v tomto týdnu je trochu rarita i v Česku. Je to spíše výjimka.

Lékaři v silných mrazech doporučují omezit pohyb venku. Nemáte problémy s dýcháním?

Když jsou minus dva tři stupně, tak problém není. Ale před týdnem v Teplicích (0:0), kdy jsme hráli od půl sedmé večer, byla pocitová teplota kolem minus deseti, a to už je hodně na hraně. Nezažil jsem, aby mi při fotbale byla zima, a tam ten druhý poločas, to bylo hodně tuhé. Opravdu jsem už cítil chlad.

A to jste se hýbal...

Jasně, hrálo se nahoru dolů.

Přesto, mohl by být tvrdý terén v duelu s Plzní pro vás výhodou?

My jsme zatím na moc dobrých terénech nehráli. Doma se Slováckem (1:2) nebyl ideální a i v Teplicích bylo hřiště namrzlé, nebylo úplně měkké. My spíše hrajeme po zemi, takže těžký terén by nám také nevyhovoval.

Na druhou stranu je dobré, že s Plzní nehrajete, když v minulém kole poprvé prohrála...

Přál jsem si, aby šok pro Plzeň přišel třeba až tady u nás v Ostravě. Abychom favorita zaskočili my. Bohužel nezvládla doma zápas s Jihlavou (0:1). Plzeň není neporazitelná, ale nepamatuji si, že by v lize prohrála dvakrát za sebou... Vlastně jednou jsem to zažil, když jsme hráli o titul a nakonec uspěli až v posledním kole v Hradci Králové, ale to už je delší dobu.