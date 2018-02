Bývalý reprezentant Procházka se vrací z Turecka. Posílí ostravský Baník

Zprávu potvrdil agentuře ČTK hráčův manažer Pavel Zíka ze společnosti Global Sports. Nyní už jen zbývá doladit podmínky kontraktu s Baníkem.

„Dnes v poledne jsme po zhruba čtyřtýdenních jednáních ukončili po dohodě smlouvu s Osmanlisporem, přičemž klub se s Vaškem vyrovná finančně. Vašek okamžitě odjel v Ankaře na letiště a je na cestě do Beleku, kde má Baník soustředění. Zítra už by měl nastoupit v přípravném utkání,“ řekl Zíka.

Přestupy Jak se v zimě mění prvoligové kádry.

Procházka je odchovancem Plzně, za kterou odehrál většinu ze svých 300 zápasů v české lize a získal s ní dva mistrovské tituly. V letech 2007 až 2011 nastupoval také za Mladou Boleslav a předtím chvíli hostoval ve Slovácku. Patnáctkrát nastoupil za reprezentaci.

Před dvěma lety odešel do Osmanlisporu, kde v minulé sezoně pravidelně nastupoval. V tomto ročníku však na podzim odehrál jen 100 ligových minut.

Pro Baník, který je v lize předposlední, bude už sedmou posilou. Do branky přišel ze Slavie Jan Laštůvka, do obrany Jiří Fleišman a Christophe Psyché, do zálohy teplická opora Martin Fillo i Milan Jirásek z Bohemians a do útoku Dame Diop.