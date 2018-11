Hořký návrat do sestavy. Krutá prohra, řekl ostravský stoper Procházka

Co utkání rozhodlo?

Asi první gól. Nebo hodně napověděl. Na začátku jsme měli náznaky, hodně centrů, nějaký tlak, ale nedokázali jsme zakončit. A Slovácko z první šance dalo gól.

Také druhý poločas jste dobře rozjeli.

To jsme si chtěli vytvořit tlak, nějaké centry byly... A pak přijde roh, vyplave nám tam sám hráč na zadní tyči a je to nula dva. Pak už jsme hráli vabank a soupeř mohl dát další tři góly. Už jsme byli rozházení, chtěli jsme všichni útočit a Slovácko chytře čekalo na brejky.

Oproti předchozím zápasům jste v obraně byli tři noví hráči. Kromě vás i Lukáš Pazdera a Daniel Holzer. Hrálo to nějakou roli?

To nám určitě řekne trenér u videa, co jsme dělali špatně, čí to byly góly. Samozřejmě si musíme rozebrat hned ten první gól, kdy se Slovácko dostalo do vápna a uspělo. My měli takových akcí víc, ale nedotlačili jsme balon do brány.

Byl soupeř nepříjemný i tím, jak má vysoké hráče?

Chtěli jsme hrát ze stran, dávat balony do vápna, kde jsme i my měli vysoké a silné útočníky. Ale hodně centrů, střel nám zblokovali. Slovácko zápas odbránilo, my si s tím neporadili a hosté dali góly.

Nepolevili jste po dobrém startu do sezony?

To bych neřekl. Rozhodně jsme některé zápasy měli vyhrát. Bohužel jsme je nezvládli. Chtěli jsme to dneska napravit, ale vše dopadlo jinak.

Pokud dostanete první gól, tak většinou už nevyhrajete. Čím to, že se vám zápasy nedaří otáčet?

To si neuvědomuji... Ale jestli to tak je. V poločase jsme si říkali, že ukážeme sílu, že utkání otočíme. Měli jsme na to čtyřicet pět minut, ale přišla druhá rána po rohovém kopu, na který máme být připravení. My z toho dostali gól.