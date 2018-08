Ostřílený ostravský stoper Procházka vyhlíží ligovou příležitost

Kdy nastoupí také v lize? „Tak to je otázka na trenéra,“ usmál se Procházka, který chápe, že když se mužstvu daří, tak je zbytečné měnit sestavu.

„Klape nám to, vyhráváme, vzadu to funguje, protože nedostáváme góly, takže není co měnit,“ uvedl Václav Procházka. „Ale my, co nehrajeme, musíme být stále připraveni naskočit do hry, až bude potřeba.“

Ostravský trenér Bohumil Páník si pochvaluje, že má v mužstvu tři kvalitní stopery. S Procházkou také Martina Šindeláře a Patrizia Stronatiho. K tomu na příležitost čeká Arťom Mešaninov.

„Měl tam dobré věci, ale z takových dvou procent bylo znát, že je nevyhraný,“ komentoval Páník výkon Procházky v Uničově. „Důležité ale je, že je zdravotně v pořádku a je připravený nastoupit i do ligy.“

V Uničově bylo v základní sestavě Baníku hned sedm nových hráčů oproti předešlému ligovému duelu s Duklou Praha (2:0).

„Právě změny v sestavě jsou jeden z problémů v pohárových zápasech,“ řekl Václav Procházka. „Pak je těžké chytit tempo i proti třetiligovému soupeři a navíc na jeho hřišti. V takovém případě je potřeba nastavit od začátku vyšší tempo a udržet ho celý zápas.“

Za pohárové zápasy je Procházka rád. „Je to příležitost pro hráče, kteří tolik nenastupují v lize, ať už kvůli zranění, anebo se nevejdou do sestavy.“

A vítězství v poháru je i možnou cestou do pohárové Evropy. Procházka by si přál, aby se Baník Ostrava v nynější výborně rozehrané sezoně do evropských pohárů po devíti letech vrátil. „Také proto by bylo dobré hrát co nejdéle na obou frontách, v MOL Cupu i lize,“ podotkl.

V sobotu Baník v 15.00 nastoupí v Liberci. „Liberec jsem v této sezoně ještě hrát neviděl,“ uvedl Václav Procházka. „Většinou ale zvládá domácí zápasy. My si však věříme, nemáme co ztratit. Jdeme nahoru a v tom musíme pokračovat.“